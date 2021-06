¿Le "clavaste el visto" a alguien sin querer? Ahora vas a poder corregir ese error

Todos hemos soñado con leer los mensajes de WhatsApp sin "clavarle el visto" a la otra persona; ahora es posible, pero hay que saber cómo hacerlo

¿Quién no soñó con poder leer los mensajes de WhatsApp sin "clavarle el visto" a quien los envió? Es probable que todos alguna vez hayan querido hacer esto con sus celulares y ahora es posible.

De ahora en más, la aplicación de mensajería permitirá a los usuarios quitar el visto azul y volver a marcar un mensaje como no leído, en caso de que hayan abierto el chat por accidente y no quieran que la otra persona vea que vieron su mensaje.

Para poder hacerlo, a diferencia de otros trucos de la app, no es necesario descargar otras aplicaciones en el celular sino que solo se solicita tener la plataforma actualizada. Este es el paso por paso para saber ccómo marcar mensajes en WhatsApp como no leídos sin que la otra persona vea que se ha abierto ese chat.

Ahora se podrá corregir el error en caso de que se le haya "clavado el visto" a alguien

Paso a paso

1. Ingresar a la aplicación WhatsApp

2. Encontrar la conversación en la pantalla principal

3. Mantener pulsado el chat

4. Se desplegará un menú y hacer clic en la opción "marcar como no leído"

Automáticamente, volverá a aparecer el mensaje como no leído. Esta función se emplea para no olvidarse de responder un mensaje, más allá de que se haya leído o no.

En primer lugar, mantener apretada la pantalla del celular para desplegar el menú de opciones. En segundo lugar, hacer clic en widgets. En tercer lugar, elegir el widget de la aplicación WhatsApp y colocarlo en la pantalla del teléfono.

El widget permitirá ver la actividad de la aplicación en miniatura y se podrán visualizar todos los mensajes sin necesidad de entrar a la aplicación.

También es posible mantener apretado el mensaje desde el widget y responder mensajes. Al contestar el chat, el usuario no aparecerá en línea ya que realizó el mensaje desde la pantalla de inicio.

Por otro lado, el modo avión permite a los usuarios leer mensajes sin clavar el visto.

El modo avión puede ayudar a leer los mensajes sin que la otra persona se entere

Cómo usar el modo avión para leer los mensajes sin clavar el visto

¿Cómo funciona? Cuando llega un mensaje de un contacto, es posible activar el modo avión del teléfono para leer los mensajes y, al abrir el chat, nunca se enterará que los chats fueron leídos.

La empresa confirmó la llegada del nuevo modo desaparición a la plataforma. Se trata de una función que convierte a todas las conversaciones en efímeras.

Al tener activada la característica "desaparición", todas las conversaciones tienen una fecha de caducidad de siete días, con lo que la privacidad dejará de ser un problema. Pasado los días, la conversación se eliminará para siempre.