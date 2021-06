Coronavirus: Rusia asegura que la Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta que el resto de las vacunas

Según un estudio realizado por el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que el resto de las vacunas producidas hasta el día de hoy.

El estudio realizado por la institución rusa ya fue enviado para su publicación en las distintas revistas científicas, aunque todavía no fue revisado por los diferentes actores de la comunidad científica.

"La Sputnik V es más eficiente contra la variante Delta de coronavirus, por primera vez detectada en la India, que cualquier otra vacuna que publicó resultados sobre esta cepa hasta ahora", aseguraron desde el RDIF, a través de la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa.

En numerosos países del mundo ya se detectaron brotes y cepas propias del coronavirus que en algunos casos tienen una mayor capacidad de contagio que la variante original del virus.

Asimismo, resta probarse si las nuevas cepas están asociadas también a una peor infección y, por ende, a una mayor letalidad.

BREAKING | RDIF: "#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal." pic.twitter.com/XrwnGNhiNE — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021