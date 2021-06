"Alberto no está bien": Eduardo Duhalde dijo que le da pena que se burlen de Fernández y lo comparó con De la Rúa

Dijo que el actual mandatario duerme poco, y que los presidentes tienen impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, volvió a generar polémica con sus declaraciones este sábado, al referirse al estado de salud del presidente Alberto Fernández y asegurar que el primer mandatario "no está bien" y que siente "mucha pena" cuando se burlan de él. Atribuyó el deterioro de Fernández a las exigencias del cargo y a las pocas horas de sueño.

"Alberto no está bien", y explicó que "los presidentes cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante sin tener una ayuda. Él (Fernández) no la tiene y no la quiere", dijo en Radio Rivadavia.

Duhalde djio que, para él, "Alberto es un amigo", y que le causa "mucha pena" que se "burlen" de él. "Hay que entender que no está bien. Como le pasó a (Fernando) De la Rúa", remarcó.

El ex presidente se refirió al estado de Fernández

"Él duerme poco", agregó, y contó que a veces contesta mensajes de WhatsApp a las dos de la madrugada.

Sobre quién toma las decisiones en el Gobierno, el expresidente explicó: "En los sistemas presidencialistas las decisiones de orden las toma el presidente que se nutre de los que cree que le dan la mejor información o consejo. A veces uno se equivoca, todos lo hacemos. Somos seres humanos".

Entre otras cosas, Duhalde también expresó que le viene reclamándo al Presidente algunos conceptos básicos. "Por qué no sentarnos en una mesa la gente capacidad, para buscarle la solución y la salida a estos problemas", indicó Duhalde.

A la vez, hizo su diagnóstico sobre los próximos años y agregó: "El futuro del país lo veo bien, la Argentina tiene la potencialidad para salir de los problemas en los que está inmersa. La pandemia ha generado un montón de problemas, y el Gobierno se ha confundido en algunos de estos temas".

Hace dos semanas, el expresidente de la Nación generó polémica al decir que si bien entiende que la sociedad argentina no es de "extrema izquierda o de extrema derecha", aseguró que él va a tratar "por todos los medios" que la actual gestión "no pueda seguir gobernando, porque no tiene capacidad para hacerlo".

Duhalde se refirió a la difícil situación que viven los presidentes.

Durante una entrevista emitida por Crónica TV, Duhalde se había referido a los debates internos del Partido Justicialista y cuestionó duramente al actual titular del Ejecutivo, Alberto Fernández, de quien dijo: "No se para qué es presidente del Partido, si no se ocupa. Le escribí; si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero". Duhalde también cuestionó a la titular del Senado, Cristina Kirchner: "Se cree de izquierda". También negó la posibilidad de compartir una alianza con ella.

Y agregó sobre el mensaje que le envió a Fernández: "Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga". Consultado sobre cuál será su estrategia -como referente político- de cara a los próximos comicios, agregó que dialoga actualmente con todos los espacios políticos. Explicó: "Estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar". Sobre este punto, argumentó: "La idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Sé que para la mayoría es una utopía".