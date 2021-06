Derrumbe en un edificio de Miami: Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban en el complejo que colapsó

Los actores argentinos Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se encontraban en el edificio que colapsó esta madrugada en la ciudad de Surfside, en el condado de Miami, donde las dotaciones de rescatistas aún trabajan para remover los escombros y tratar de encontrar sobrevivientes.

"Nosotros estamos bien, gracias por preocuparse", escribió la actriz, en una historia de Instagram, para llevar tranquilidad a sus seguidores, que se habían mostrado intranquilos tras conocerse que ambos se hallaban en el lugar del siniestro. "Gracias a Dios nosotros estamos bien. Gracias por la preocupación", publicó, por su parte, Vázquez, en la misma red social.

Desde hace días la pareja publicaba fotos de su estadía en Estados Unidos, país al que fueron por motivos laborales. En el último posteo que realizó Accardi se los puede ver a los dos, abrazados, disfrutar de las paradisíacas playas del estado de Florida.

Un edificio de doce pisos ubicado en el condado Miami-Dade, en el sur de la ciudad norteamericana del estado de Florida, se derrumbó parcialmente este jueves y varias personas debieron ser rescatadas, y se oficializó que hay una víctima fatal.

Además, la Cancillería argentina informó que cuatro compatriotas desaparecidos luego del derrumbe de un edificio en Miami. Son un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos, precisaron fuentes diplomáticas. El cuarto adulto buscado no fue identificado.

La zona donde se produjo la tragedia, en Surfside, es habitualmente visitada por argentinos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

Según informaron los medios locales, el hecho se registró en el edificio ubicado sobre la avenida Collins 8777, en la comunidad de Surfside, Florida, que se encuentra cerca de Miami Beach.

Skycam footage captures partial collapse of a multi-story condominium building in #Miami, FL around 2 a.m. It is unknown how many were in the building at the time of collapse. Still an active seen. pic.twitter.com/y92CqlQrhj — Brennan Prill (@WxBrenn) June 24, 2021