Surfside, el barrio de la tragedia: entre el restó de los Montaner y lujosos edificios

Además de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, viven ahí Pablo Pérez Companc y otras familias ricas y famosas. Además, hay varios restaurantes argentinos

Surfside, el barrio de Miami donde colapsó el edificio, se encuentra entre North Beach y Bal Harbour, otro lujoso barrio que gusta muchos a los argentinos, y es considerado como "un refugio" frente al mar, debido a que, a diferencia de otras zonas turísticas.

Es un área que se destaca por las playas amplias y los hoteles exclusivos donde las multitudes de Miami Beach no suelen estar.

Por ese motivo, no son pocos los famosos que compraron casas o departamentos en esa zona para vacacionar varios meses del año.

Varios restaurantes clásicos argentinos como Graziano’s, Manolo, Buenos Aires Bakery & Café o la pizzería Banchero, donde se pueden comer milanesas, sándwiches de miga, alfajores de maicena, empanadas y las clásicas pizzas al estilo nuestro, se encuentran presentes en el barrio, al igual que el famoso restaurante del cantautor Ricardo Montaner, llamado Cafe Ragazzi.

Surfside es un barrio de Miami muy elegido por argentinos, ya sea para turismo o para residir allí

Distrito concurrido por argentinos

Asimismo, la zona cuenta con un distrito peatonal: aproximadamente 15 cuadras de playa semi virgen y una senda para caminar y andar en bicicleta a lo largo de los 1.6 km de costa.

Un edificio ubicado en la 88 y Collins, a sólo 10 cuadras de "Little Buenos Aires", se derrumbó parcialmente esta madrugada del jueves, lo que generó una fuerte repercusión en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, debido a la gran cantidad de argentinos que residen o vacacionan allí, como es el caso de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes lograron salir del edificio y se encuentran a salvo.

A penas a unas cuadras de ese edificio, se encuentra el complejo Fendi Chateau, construido por Sergio Grosskopf, ex dueño del shopping Alto Palermo, en Buenos Aires, y su hijo Manuel.

Allí, viven, entre otros, el piloto Pablo Pérez Companc y la dermatóloga Belia Lemel, que atiende a famosas como Guillermina Valdez o Andrea Frigerio, y que tiene un famoso spa, Lemel Medical Spa, donde suelen acudir las famosas argentinas que viven allí o visitan Miami.

Otro de los lujosos lugares destacados de Surfside es el resort Four Seasons Hotel at The Surf Club, donde en este último tiempo se mudó temporalmente Ivanka Trump, una de las hijas del expresidente estadounidense Donald Trump, junto a su esposo Jared Kushner.

Argentinos desaparecidos tras el colapso

Además, la Cancillería argentina informó que eran 10 compatriotas desaparecidos luego del derrumbe de un edificio en Miami, pero uno de ellos -del que por el momento se desconoce la identidad- ya fue localizado con vida. Un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos aún son buscados intensamente, dijeron las fuentes diplomáticas.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad de los otros seis argentinos desaparecidos, pero se informó que Cancillería ya está en contacto con sus familiares.

El cónsul argentino Fernández Suárez, informó que se trata de "una zona donde hay muchos argentinos" pero indicó que aún no contaban con información oficial.

"Estamos en contacto con las autoridades del condado de Miami. Han llamado (argentinos al Consulado), he estado en contacto con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe", agregó el diplomático a A24.Rodrigo, un argentino que tiene dos departamentos en el complejo Champlain Towers, dijo que "no había nada que hiciera temer que el edificio colapsaría" y aseguró que los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban parando en el edificio desde inicios de junio y consiguieron abandonarlo durante el derrumbe.

A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

Según informaron los medios locales, el hecho se registró en el edificio ubicado sobre la avenida Collins 8777, en la comunidad de Surfside, Florida, que se encuentra cerca de Miami Beach.

Skycam footage captures partial collapse of a multi-story condominium building in #Miami, FL around 2 a.m. It is unknown how many were in the building at the time of collapse. Still an active seen. pic.twitter.com/y92CqlQrhj — Brennan Prill (@WxBrenn) June 24, 2021

En tanto, se indicó que el mismo colapsó alrededor de la 01:00 de la madrugada de este jueves y, según indicó un testigo a Fox News, se sintió como un terremoto, mientras que otros describieron haber escuchado un fuerte estruendo en el momento del colapso.

El Cuerpo de Bomberos de Miami Dade realizaba operaciones de búsqueda y rescate y, si bien todavía no se informó si hubo víctimas mortales, los efectivos buscan en el lugar si hay personas atrapadas entre los escombros.

Ante esta situación, la policía bloqueó las carreteras cercanas y decenas de vehículos de bomberos y de rescate, ambulancias y coches de policía invadieron la zona.

"Estamos en la escena, así que todavía está muy activo", dijo el sargento Marian Cruz de Miami Dade Fire Rescue a los medios locales, a la vez que indicó: "Lo que puedo decirles es que el edificio tiene doce pisos. Toda la parte trasera del edificio se ha derrumbado".

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo ???????? (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Dramático rescate

Santo es el esposo de una de las mujeres que estaba en el edificio y en diálogo con TN relató que su pareja lo llamó asustada pasadas la 1.15: "Me dijo que había pasado algo terrible pero que no sabía bien porque estaba durmiendo. Pensó que era un terremoto. Cuando llegué aquí ya había bomberos y no me dejaron pasar. Ya la sacaron, gracias a Dios".

Tras ello aseguró que la parte del condominio que se vino abajo estaba justo pegado al departamento en que trabajaba su esposa. "Me dijo que algo se había caído y después me dijo que era la parte de la esquina de la construcción".

El Cuerpo de Bomberos de Miami Dade realizaba operaciones de búsqueda y rescate

Por lo ocurrido el área alrededor de la calle 88 y las avenidas Collins y Harding fue cerrada para dejar lugar a las docenas de camiones de bomberos y vehículos de rescate que se alinean en las calles. Son cientos los rescatistas.

Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves temprano a un "colapso parcial de un edificio", dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR).

"#MDFR está en la escena del derrumbe parcial de un edificio cerca de 88 Street y Collins Avenue". dijo la agencia en su cuenta de Twitter.

En un comunicado de prensa separado, MDFR dijo que más de 80 unidades de rescate se encontraban en el lugar, incluidos equipos de rescate técnico, junto con la asistencia de los departamentos de bomberos municipales.

Antes y después del edificio , que se convirtió en enormes pilas de escombros

Kimberly Morales le dijo a CNN que vive en el edificio al otro lado de la calle del derrumbe y que la despertaron las alarmas del edificio y golpes en su puerta.

"Desperté a todos en la habitación porque cuando miré por la ventana, vi a todos afuera. Les dije a todos que se dieran prisa y salieran del edificio", dijo Morales, quien agregó que no escuchó el derrumbe, pero cuando salió, vio que faltaba una parte significativa del edificio.