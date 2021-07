Cuánto es la multa por no tener al día la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Es un control que se debe realizar pasado un período determinado de uso del vehículo, sino puede caer la multa por no tener VTV. En qué consiste

La Verificación Técnica Vehicular es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. En todo el mundo, millones de vehículos la realizan obligatoriamente como requisito para circular. En Argentinta, está prevista en la legislación vial nacional y provincial, y podrá ser penado con una multa por no tener al día la VTV.

Para ello, cada provincia tiene su propia organización y lugares para llevarla a cabo, y en caso de no realizarla, la multa por no tener VTV puede tener un alto costo y hasta puede provocar la quita de la licencia de conducir.

Ahora bien, el costo de una multa por no tener VTV fue actualizado hace algunos meses.

En enero, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires también cambiaron los precios tras un año sin variaciones y actualizaron el valor de las Unidades Fijas (UF) y el costo de las infracciones de tránsito.

Multa por no tener VTV: la misma debe realizarse según la legislación de cada provincia.

Vale recordar que para definir el precio de las Unidades Fijas, según la Ley 13.927, Decreto reglamentario 532/09, se toma como referencia el precio de la nafta de mayor octanaje que marca el Automóvil Club Argentino de la sede de La Plata.

Su valor se publica de manera bimestral, pero los aumentos se habían suspendido durante todo el 2020 por la crisis económica.

Multa por no tener VTV: costo

En este contexto, repasamos cuál es el valor de la multa por no tener VTV, teniendo en cuenta que las mismas aumentaron recientemente.

De esta manera, una multa por no tener VT Varranca en $3.905 y pueden llegar hasta $79.000.

Un dato para tener en cuenta en el caso de la multa por no tener VTV, es que el valor puede variar dependiendo de varios factores, uno de ellos, si el trámite ya fue realizado y no se cuenta con la documentación respaldatoria en el momento.

Otra cosa es que la misma esté vencida desde hace mucho tiempo, lo cual conllevará un valor mayor.

Si bien todas las multas se incrementaron y la multa por no tener VTV puede llegar casi a los $80.000, las menores, de 50 a 100 UF, como no contar con la documentación obligatoria, circular con la licencia de conducir vencida hasta los seis meses o conducir sin seguro, costarán entre $395 y $7.990.

Como hacer la VTV

Para evitar la multa por no tener VTV, cada provincia tiene su propia organización para solicitar turno y hacer la Verificación Técnica Vehicular, pero en general, cada una de ellas tiene requisitos parecidos.

Multa por no tener VTV: un trámite que se debe tener al día.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, si querés estar al día y evitar la multa por no tener VTV, la misma ha dividido su territorio en once zonas VTV, donde se presta el servicio bajo el sistema de concesión con pago de canon al Estado Provincial.

La provincia, asimismo, controla la presentación del servicio a través del Ente Regulador de la Verificación Técnica de Vehiculos dependiente del Ministerio de Vivienda, infraestructura y Servicios Públicos.

Un dato para recordar es que, a partir del año 2001, las empresas consecionarias VTV han comenzado a prestar servicio bajo normas de calidad ISO 9001:2015.

Precios de la VTV

El valor para realizar la verificación y evitar una multa por no tener VTV cambia según el tipo de vehículo y lugar donde se realice el control, pero estas son algunas referencias para tener en cuenta:

En el caso de las motos , el valor comienza en $449, mientra que los vehículo hasta 2.500 kg. tienen que enfrentar un costo de $1.496,85.

, el valor comienza en $449, mientra que los vehículo hasta 2.500 kg. tienen que enfrentar un costo de $1.496,85. Cuando el vehículo tenga más de 2.500 kg., el valor de la verificación será de $2.694,33; mientras que los remolques, semiremolques y acomplados hasta 2.500 kg tienen un costo de $748,42. Cuando los remolques, semiremolques y acomplados pesen más de 2.500 kg, la verificación alcanzará los $1.347,16.

tenga más de 2.500 kg., el valor de la verificación será de $2.694,33; mientras que los remolques, semiremolques y acomplados hasta 2.500 kg tienen un costo de $748,42. Cuando los remolques, semiremolques y acomplados pesen más de 2.500 kg, la verificación alcanzará los $1.347,16. En cuanto a los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires, deben realizar la Verificación Técnica de Vehículos teniendo en cuenta el tipo y uso.

Las motos hasta el año están exentas , y a partir año es de forma anual, mientras que los vehículos particulares dedicados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluido el conductor, hasta 2 años exento y a partir de los 2 años anual.

, y a partir año es de forma anual, mientras que los vehículos particulares dedicados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluido el conductor, hasta 2 años exento y a partir de los 2 años anual. Los vehículos de servicio público o privados, dedicados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluyendo el conductor, hasta 6 meses exento, y de 6 meses a 2 años anual. A partir de los 2 años semestral.

Los vehículos dedicados al transporte de mercaderías o varios de servicio público o privado, hasta un año exento y luego, de uno a veinte años anual. A partir de los veinte años es semestral.

En caso de no cumplir con las indicaciones, se podrá ser afectado por una multa por no tener VTV.

Multa por no tener VTV: documentación

Llegada la fecha para realizar la Verificación Técnica Vehicular, hay que estar preparado y tener en cuenta todos los requisitos que se deben cumplir para pasar ese momento y para evitar que una multa por no tener VTV recaiga en algún momento que nos encuentre en la calle.

Multa por no tener VTV: afecta tanto a autos como a motos.

En este caso, para la primera presentación, las condiciones fundamentales para no sufrir el impacto de una multa por no tener VTV son:

tener cedula de identificación del vehiculo

título de propiedad del automotor (sólo en la primera revisión)

c.u.i.t. (si correspondiere)

documento de identidad del conductor

tarjeta gnc (si correspondiere)

En el caso de los discapacitados, hay distintos requisitos que deben cumplir para que no les caiga una multa por no tener VTV.

Los discapacitados motrices estan excentos de abonar la tarifa, para ello deberan presentar certificado de discapacidad emitido por el ministerio de salud de la nación o de la provincia de buenos aires, se reconocerá el beneficio por única unidad por año cuando este a nombre del discapacitado o a su servicio, en este caso el titular deberá ser el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado , tutor o curador o pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos años mediante información judicial.

Multa por no tener VTV: presentaciones subsiguientes

Cuando ya se hizo alguna vez la VTV, los pasos subsiguientes y los requisitos para no tener que pagar una multa por no tener VTV son estos:

Se debe presentar la cédula de identificación del vehículo ; informe de inspección certificado; c.u.i.t. si correspondiere (sólo si hubo cambio de titularidad en el último período); documento de identidad del conductor; tarjeta gnc (si correspondiere).

; informe de inspección certificado; c.u.i.t. si correspondiere (sólo si hubo cambio de titularidad en el último período); documento de identidad del conductor; tarjeta gnc (si correspondiere). En el caso de los discapacitados, para que no los afecte una multa por no tener VTV, deben tener en cuenta que los motrices estan excentos de abonar la tarifa, para ello deberan presentar certificado de discapacidad emitido por el ministerio de salud de la nación o de la provincia de buenos aires, se reconocerá el beneficio por única unidad por año cuando este a nombre del discapacitado o a su servicio, en este caso el titular deberá ser el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado , tutor o curador o pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos años mediante información judicial.

Controles de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Entre otras cosas, los controles que se realizan al momento de hacer la VTV son varios, y prácticamente no verían entre provincias.

Sin embargo, hay algunas cosas básicas que, más allá de la verificación o no, que deben ser chequeadas en el auto periódicamente y que son fundamentales para no tener que pagar una multa por no tener VTV.

En este caso, los controles para no sufrir una multa por no tener VTV son:

Alineación de ruedas directrices

Luces, bocina, limpiaparabrisas

Sistema de frenos

Sistema de dirección

Parte inferior del vehículo

Acondicionamiento interior

Control de gases de escape

Elementos de identificación (documentación, patente y grabado)

Silenciador

Suspensión

VTV en CABA: algunos datos claves

En el caso de la Ciudad, de Buenos Aires, para no ser impactado con una multa por no tener VTV, os turnos para la misma fueron reorganizados tras la pandemia y se establecieron los siguientes parámetros:

Para evitar la multa por no tener VTV, las plantas se encuentran operando con los protocolos sanitarios correspondientes y desde febrero de 2021 se restableció el cronograma habitual de verificaciones de la siguientes forma:

Patentes terminadas en 0, vencen el 31 de octubre de 2021.

Patentes terminadas en 1, vencen el 30 de noviembre de 2021.

Patentes terminadas en 2, vencen el 28 de febrero de 2021.

Patentes terminadas en 3, vencen el 31 de marzo de 2021.

Patentes terminadas en 4, vencen el 30 de abril de 2021.

Patentes terminadas en 5, vencen el 31 de mayo de 2021.

Patentes terminadas en 6, vencen el 30 de junio de 2021.

Patentes terminadas en 7, vencen el 31 de julio de 2021.

Patentes terminadas en 8, vencen el 31 de agosto de 2021.

Patentes terminadas en 9, vencen el 30 de septiembre de 2021.

Indicaciones al momento de presentarse al turno

Como medida de prevención sanitaria, para que no lo afecte una multa por no tener VTV y poder asistir, se debe ir sin acompañantes, tener el matafuegos, las balizas y el botiquín de emergencias dentro del habitáculo. Se debe llegar con todos los cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

A todo esto, para tramitar la VTV y evitar una multa por no tener VTV, hay que sumar:

DNI vigente

Licencia de conducir vigente

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago correspondiente a la reserva de turno

Si tenés vehículo: Cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero)

Si tenés motovehículo: Cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero)

Para realizar el trámite de control y evitar la multa por no tener VTV es indispensable contar con casilla de correo electrónico. Se recibirá un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Pasos para realizar el trámite

Una vez realizados esos pasos, para seguir la tramitación de los controles del auto y evitar una multa por no tener VTV, hay que tener en cuenta:

Reservar el turno

Tener en cuenta los vencimientos que figuran al principio de esta página, para saber cuándo debés realizar la VTV

Completar el formulario

Seleccionar cómo se abonará el trámite: online o presencial.

Seleccionar alguna de las 7 plantas, el día y los horarios disponibles.

Completar los datos del formulario correspondientes a la factura

Abonar la reserva

El costo del trámite para hacer los controles y evitar una multa por no tener VTV es de $2.665 para autos y de $1.002 para motos. Están exentos de pago jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo exento del pago de patente.

En el caso de los vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte, deben realizar la Verificación y Habilitación de Transporte únicamente en la planta de Verificación y Habilitación de Transportes (VHT -Ex Sacta), ubicada en Av. Roca 4590. De no hacerla, tendrán una multa por no tener VTV.

VTV: resultados

La verificación y la oblea para evitar una multa por no tener VTV puede determinar los siguientes resultados:

Apto : Vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Podés circular hasta su vencimiento el próximo año.

Vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Podés circular hasta su vencimiento el próximo año. Condicional : Vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y podés circular hasta cumplir el plazo. La reverificación se realiza en la misma planta y debés sacar un nuevo turno.

Vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y podés circular hasta cumplir el plazo. La reverificación se realiza en la misma planta y debés sacar un nuevo turno. Rechazado : Vehículo con desperfectos graves detallados en el informe deinspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y no estás habilitado a circular hasta solucionarlos. La reverificación se realiza en la misma planta y debés sacar nuevo turno.

En caso de extravío del certificado, se repondrá la documentación gratuitamente. Se deberá presentar la persona en la planta donde realizó la verificación sin turno previo dentro del horario de atención con la denuncia policial correspondiente. De esta forma, se recibirá la oblea y se evitará la multa por no tener VTV.

En caso de rotura del parabrisas o daño de la oblea, se repondrá la documentación gratuitamente. Deberás presentarte en la planta donde realizaste la verificación sin turno previo dentro del horario de atención con el recorte del parabrisas y la oblea dañada.

Quienes no realicen la VTV antes de su vencimiento, pueden solicitar un turno para el mes siguiente y evitar la multa por no tener VTV. Esto no los exime de ser pasible de sanciones en caso de circular con la VTV vencida.

En cualquier caso, la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente en el cronograma habitual. Por ejemplo, si la patente finaliza en 3 y la realizó en septiembre de 2020, la vigencia será hasta marzo de 2021. De esta forma, evitará la multa por no tener VTV.

Más multas

Además de la multa por no tener VTV, otras penas que pueden sufrir todas aquellas personas que circulen en auto o moto y que comentan infracciones son varias.

Multa por no tener VTV: puede llegar a $79.000.

Para repasar otros casos más allá de la multa por no tener VTV, se encuentran aquellas que apliquen por superar la velocidad máxima permitida en hasta 20 km/h en calles o avenidas o en hasta 40 km/h en vías rápidas: $5.857,50. Por encima de esos límites: $9.762,50. También el exceso de velocidad (más de 140 km/h) tiene su costo: son 156.200 pesos de multa.

Obstruir rampas para discapacitados cuesta $7.810; mientras que la obstrucción en carriles exclusivos para colectivos o metrobús llega a los 5.467 pesos.

Intentar colarse en los telepeajes de las autopistas de AUSA saldrá $5.857,50, lo mismo que no cumplir con el grabado de autopartes, un requisito que es fundamental.

Circular con vidrios polarizados sale $1.952,50 y no portar licencia de conducir sale lo mismo, unos 1.952 pesos.