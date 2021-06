Derrumbe en Miami: impactante testimonio de una familia que escapó del piso 11

Hasta el momento, el número de desaparecidos aumentó a 159, mientras que las personas que ya fueron localizadas con vida son 120

Al día siguiente de la tragedia ocurrida con el derrumbe del edificio en Miami, Janet Agüero contó su odisea de cómo pudo escapar desde el piso 11 del Champlain Tower South junto a su familia en el momento en que todo estaba ocurriendo.

La mujer dormía con su esposo en una de las habitaciones del departamento de sus suegros, en el piso 11, mientras que en el living estaban sus hijos viendo televisión cuando "el ruido como de un terremoto" los hizo saltar de la cama.

"El movimiento fue lo que nos despertó, y al salir nuestro hijo nos dijo que algo no estaba bien. Se empezó a oír la gente de los balcones y un bombero nos dijo que saliéramos si podíamos", fueron los inicios del relato.

"Al salir al pasillo vimos que a la izquierda había desaparecido todo el apartamento B de la línea 4", contó la mujer que vive en Nueva Jersey y estaba en la Florida de vacaciones.

Inmediatamente bajaron por las escaleras porque no había luz: "Las escaleras se habían derrumbado un poco, tuvimos que correr, salir por el garage y allí nos encontramos con una señora de 88 años. Nos dijo que no iba a vivir hasta los 89 y mi esposo le dijo que sí, y la ayudamos y la pudimos sacar", relató en TN.

Hasta ese momento, la mujer no tenía dimensión de la magnitud de lo que que estaba pasando en Surfside.

Janet Agüero contó su odisea de cómo pudo escapar desde el piso 11

Llanto, ¿de alegría o tristeza?

"Salimos por el garage, por la parte de atrás y tuvimos que subir un pedazo de concreto que se había derrumbado. Cuando bajamos ya no había polvo y recién ahí pudimos mirar lo que había pasado y ahí empecé a llorar, y no se si era llanto de alegría o tristeza. Doy gracias a dios que con mi familia salimos bien", aclaró la mujer.

La familia completa fue caminando a la playa y alli Janet se dio vuelta para tomar la primera foto de lo sucedido. "Yo tenía que tener esa foto para mirar y recordarme que por algo todavía estamos aquí, por algo estamos los cuatro bien y sobrevivimos", advirtió.

"No tengo explicación y creo que no voy a tenerla pero tengo la foto para recordarme que la vida es muy corta y que dé gracias todos los días", manifestó.

Sobre los motivos por lo que pudo haber sucedido este desastre, indicó: "Lo único que he visto en el edificio y que no estaba bien es el garage, siempre que hemos venido siempre está inundado, siempre hay agua por todos lados, y parte de la pared que se está derrumbando, y hay pintura que no está bien, pero un piensa es un garage y nadie lo mantiene porque no es algo que tenga que lucir bonito".

El derrumbe ocurrió ayer a las 2 cerca de Miami Beach

Ya son 159 los desaparecidos

Al menos cuatro personas murieron y 159 están desaparecidas por el derrumbe del edificio en la ciudad estadounidense de Miami, luego de que esta madrugada se hallaran tres cuerpos entre los escombros, informaron fuentes oficiales.

"Desafortunadamente esta noche fue muy difícil, hay cuatro personas que fallecieron y aún no tenemos datos de 159 personas que son buscadas por sus familiares, lo que si sabemos es que podemos contar a 120 personas como rescatados", explicó la Alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava.

En ese sentido, la funcionaria dijo que la cifra de personas en búsqueda "cambia continuamente" por los llamados de familiares.

"La operación de búsqueda y rescate estuvo operativa toda la noche, y allí es donde se descubrieron los tres cuerpos, que ahora están siendo identificados junto con los familiares", explicó Levine Cava.

Finalmente, la alcaldesa pidió "paciencia" porque aseguró que "es un trabajo arduo, pero estamos con las familias y tenemos esperanza en hallar mas personas con vida".

El derrumbe ocurrió ayer a las 2 cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como "la pequeña Buenos Aires", donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001. Se trata del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.