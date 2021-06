El negocio del tenis, en pandemia: cuántos millones repartirá Wimbledon en su edición 2021

Lare ducción del público afectó al torneo. De todos modos, el Grand Slam inglés, uno de los torneos más importantes, entrega más de €40.000.000 en total

La crisis sanitaria mundial ha traído consecuencias en todos los aspectos de la vida humana. En el deporte, las repercusiones también son múltiples y variadas, pero aquellas vinculadas a lo económico se repiten sin importar la disciplina ni la solidez en la que se encuentre el país organizador del evento. En este caso, Wimbledon, el tercer torneo de tenis que más dinero reparte históricamente, tuvo que reducir un 5,3% los premios que otorga a los jugadores para equilibrar la balanza ante la difícil situación.

El único campeonato de Grand Slam que se disputa sobre césped no se lleva a cabo desde el año 2019. Es el único que durante el año pasado no se pospuso ni se reacomodó en el calendario, sino que simplemente se suspendió.

De todos modos, los organizadores tuvieron un ingreso razonable en 2020, dado que contaron con la previsión o la fortuna de contratar un seguro que tenía entre las posibles causas de suspensión del torneo una pandemia. A partir de ello se hicieron de €200.000.000.

En esta edición del tradicional torneo del All England Lawn Tennis and Croquet Club se repartirá un total de €40.000.000. Si bien ha habido una reducción de poco más de €2.000.000, aquellos que participen solamente de las primeras rondas no solo no se verán afectados, sino que hasta recibirán una suma superior que en años anteriores. La idea de los organizadores es favorecer a los tenistas con menor ranking; aquellos que por lógica se considera que han sufrido más las consecuencias de la crisis.

Por ende, se tomó la decisión de elevar en un 17,5% los premios para aquellos que jueguen las fases previas del torneo, conocida como la "qualy". Los tenistas que en 2019 jugaron solo la primera ronda de la "qualy", se llevaron poco más de €8.000. Sin embargo, en esta edición rozaron los €10.000.

Para aquellos tenistas de alto nivel, que juegan las primeras rondas del cuadro principal, también habrá mejores premios, basados en el mismo principio. Los incrementos son leves y rondan los €4.000. Sin embargo, el gesto de intentar que el recorte tenga el menor impacto posibles en los jugadores en desarrollo, ha sido bien tomado.

Las reducciones, que son considerables, pueden observarse en los premios para los semifinalistas y finalistas. Para aquellos que queden eliminados en el partido previo al definitivo, hay un premio de poco más de €540.000, casi €150.000 menos que en 2019. El subcampeón se lleva €1.050.000, por lo que la reducción respecto del último torneo es de más de €300.000.

El ganador del torneo embolsa la para nada despreciable cifra de €1.980.000, lo que supone casi €600.000 más de lo que recibió Novak Djokovic al ganar Roland Garros este mismo año. Sin embargo, respecto de la edición de Wimbledon que también ganó el serbio en 2019, implica una rebaja de casi €800.000.

Aforo limitado de público: reducción de premios

El campeonato más tradicional del mundo del tenis genera anualmente ingresos por casi €400.000.000. Lógicamente, una buena porción de ese dinero que ingresa se debe como en la mayoría de los eventos deportivos a la publicidad y a la venta de derechos de televisión.

Sin embargo, Wimbledon es uno de los eventos en los que mayor diferencia económica se realiza a partir de la venta de entradas. El nivel de historia que tiene el campeonato sobre césped más importante del mundo en tierras británicas lleva a los fanáticos a pagar fortunas inverosímiles por estar presente en los principales partidos.

Existe un tipo de ticket en particular, que se vende como abono por una cantidad de temporada, que tiene un alto costo. Son las ubicaciones de nivel 2, denominadas debentures, que permiten asistir a todos los partidos que se desarrollen en la cancha central, donde se juegan los mejores partidos, y dan acceso a zonas VIP del All England. Esa clase de boleto se vende con antelación de varios años con respecto al campeonato.

Wimbledon es uno de los eventos en los que mayor diferencia económica se realiza a partir de la venta de boletos

De hecho, las ventas realizadas en 2019 para el periodo comprendido entre 2021 y 2025, solamente de ese tipo de ubicaciones, arrojaron ganancias de más de €170.000.000, una cifra espectacular. Sin embargo, la suspensión del torneo el año pasado obligó a la organización a devolver la totalidad del dinero recaudado por tal motivo.

Para este torneo en 2021, se esperaba que pudiese haber un aforo total en todos los partidos. Sin embargo, la variante Delta del COVID-19 impidió esa posibilidad, al menos en las primeras rondas. Las autoridades británicas permitieron que las canchas del All England se llenen hasta un 50% de su capacidad en los primeros partidos. Esto, por supuesto, generó perdidas millonarias en devolución de dinero por boletos a miles de fanáticos.

De todos modos, desde el gobierno de Boris Johnson ya autorizaron que las finales, tanto masculinas como femeninas, que se llevarán a cabo el sábado 10 de julio y el domingo 11 del mismo mes, se jueguen a estadio lleno, es decir, con 15 mil personas en la cancha. Además, siguen en negociaciones para incrementar levemente el aforo en las semifinales.