El lunes arranca la producción local del componente 2 de la Sputnik V: cuántas dosis serán

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció este martes que a partir del lunes próximo comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia.

"Ya produjimos el primer lote de 450 mil que está en las últimas etapas de control; esta semana estamos produciendo el segundo lote que alcanzará casi 500 mil dosis y el lunes vamos a arrancar con la producción del componente 2, de la que haremos unas 150 mil dosis", indicó Figueiras en declaraciones a Radio 10.

El presidente de Richmond señaló que el primer lote de 450 mil dosis del componente 1 producido por el laboratorio en la Argentina ya pasó satisfactoriamente los controles internos de calidad y ahora se encuentra a la espera de los resultados del Gamaleya.

"En el caso de las vacunas hay un triple control, por un lado nuestro laboratorio, por el otro Anmat y finalmente se manda el producto al Gamaleya, y ahí se produce un cuello de botella porque están con mucha demanda", describió.

En la actualidad, la planta de Richmond ubicada en la localidad bonaerense de Pilar realiza la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado), un complejo proceso técnico y científico con exigentes requerimientos de buenas prácticas de manufactura.

Para realizar este proceso, el laboratorio recibe el principio activo de la vacuna elaborado en el Gamaleya.

En la entrevista, Figueiras recordó que "en breve vamos a terminar todo el ciclo productivo en nuestra nueva planta" y añadió que "a medida que vas avanzando vas teniendo mayor independencia porque hoy estamos dependiendo que otros terminen la sustancia (principio activo)".

Frente al contexto de alta demanda mundial, el empresario sostuvo que "aquí no hay mala voluntad sino que la pandemia es la peor tragedia del siglo y ha desbaratado las previsiones de todo; entonces se han producido retrasos que no son intencionales y esto sucedió en todo el mundo".

Según un estudio realizado por el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que el resto de las vacunas producidas hasta el día de hoy.

El estudio realizado por la institución rusa ya fue enviado para su publicación en las distintas revistas científicas, aunque todavía no fue revisado por los diferentes actores de la comunidad científica.

"La Sputnik V es más eficiente contra la variante Delta de coronavirus, por primera vez detectada en la India, que cualquier otra vacuna que publicó resultados sobre esta cepa hasta ahora", aseguraron desde el RDIF, a través de la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa.

En numerosos países del mundo ya se detectaron brotes y cepas propias del coronavirus que en algunos casos tienen una mayor capacidad de contagio que la variante original del virus.

Asimismo, resta probarse si las nuevas cepas están asociadas también a una peor infección y, por ende, a una mayor letalidad.

BREAKING | RDIF: "#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal." pic.twitter.com/XrwnGNhiNE — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021