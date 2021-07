Sorpresa en el mundo sindical: un Moyano quiere discutir fin de indemnizaciones y nuevo seguro de desempleo

Pese al fuerte rechazo del mundo sindical, Facundo Moyano se mostró proclive a discutir el proyecto que promueven los empresarios

"Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?", se preguntaba Facundo Moyano en la sesión de la Cámara de Diputados que reglamentó el Teletrabajo el año pasado.

El hijo del camionero Hugo Moyano y principal referente de los trabajadores de Peajes, argumentaba desde su banca: "Tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no los tienen, y para discutir más derechos para los que lo tienen".

Las palabras de Facundo Moyano recobran vigencia y se resignifican por estas horas. Es conocido que en las últimas semanas los empresarios, con el respaldo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, vienen militando con fuerza la idea de reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.

Facundo Moyano cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados

La propuesta promocionada por Teddy Karagozian, empresario textil y dueño de TN Platex, se titula "Mochila Argentina" y toma como referencia el mismo ejemplo al que aludía Moyano: la "mochila austríaca".

Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización. Es decir, que un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo. La modalidad se sostendría, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía de la que se desvinculó.

Para Karagozian ese cambio puede ser un dinamizador del empleo registrado y un alivio para las empresas, fundamentalmente las Pymes que ya salieron a pronunciarse a favor. "Acá lo que hay que hacer es una reforma impositiva, una reforma previsional y lo que hay que discutir, sin miedo, es una discusión sobre el sistema laboral y el cese laboral", pedía Moyano en aquella audiencia.

Desde el entorno de Facundo Moyano confirmaron a IProfesional que la posición del sindicalista no cambió, que los sostiene públicamente y que cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados.

Moyano, adicionalmente, tiene buena relación con Tommy Karagozian, el hijo de alto perfil de Teddy y uno de los principales referentes del espacio UIA Joven. La postura de Facundo parece una isla. Es que el proyecto hasta ahora cosechó rechazo prácticamente unánime en el mundo sindical que ya acusó a la UIA de volver a la carga con la "flexibilización laboral".

La medida haría que ante un trabajador despedido de una empresa, el Estado sería quien pague esa indemnización de manera mensual

De hecho la semana pasada la cúpula de la CGT cerró filas para bajarle el pulgar y, aunque coincidieron en no abundar en on con la prensa sobre el asunto para no darle más entidad a "un borrador", acordaron que rechazarían cualquier proyecto que vaya en detrimento de los derechos laborales.

También descartaron de plano la "flexiseguridad" los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores que lidera el bancario Sergio Palazzo, los dirigentes de la CTA y hasta la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Toda una señal de la resistencia que se viene.