"Me arrepiento de haber viajado": testimonios de argentinos varados en el exterior por las restricciones

Un grupo de 80 argentinos se presentaron en la puerta del consulado argentino en Miami y el cónsul se negó a atenderlos porque no tenían turno

La Argentina limitó el ingreso de sus ciudadanos al país a un máximo de 600 por día hasta el 9 de julio. Una medida que ha afectado al menos a 40.000 argentinos que debían regresar a casa.

El Gobierno nacional justifica que la decisión evitaría la circulación comunitaria de la variante delta, aunque la restricción se convirtió en un drama para algunos de ellos que siguen en el exterior.

Leo Migdal y sus tres hijos integran la lista de los casi 40 mil argentinos que se encuentran varados en el exterior a raíz del decreto oficial 643/2021, que redujo de 2.000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país por día desde el exterior.

Tenían fecha para volver desde Florida este lunes, sin embargo tres días antes les cancelaron el vuelo y American Airlines les ofrece reprogramar recién para el 6 de agosto, es decir en un mes.

"Teníamos vuelo de vuelta para ayer (lunes), y unos días antes, me empiezan a mandar mensajes familiares y amigos diciendo: ´´Che Leo están cerrando las fronteras, novas a poder volver´´. Yo no tenía ningún mensaje de la aerolínea y llame a American Airlines, dónde compre el ticket y me dijeron ¨su vuelo se canceló´´. ¿Cuándo se reprograma?, pregunté y me dijeron 6 de agosto, en un mes. Vine por 17 días y no puedo volverme en 30 días, es una locura", sostuvo Migdal, en diálogo con la radio neuquina AM550.

Sostuvo que compró los pasajes "hace un año para venir a Florida con mis tres hijos, vinimos, estuvimos una semana en Miami, luego otros siete días a los parques. Es un viaje que planeamos por más de cinco años. Se dio la oportunidad, con vuelos accesibles y en cuotas, tomé la decisión de sacar los pasajes porque el contexto estaba bien, vi que los chicos se podían vacunar con la Pfizer; y yo la Johnson".

Mostró la impotencia que siente por la falta de respuestas de la aerolínea, y además dijo sentirse desprotegido por el gobierno ya que junto un grupo de 80 argentinos se presentaron en la puerta del consulado argentino en Miami y el cónsul se negó en un primer momento a atenderlos porque no tenían turno.

"Hay gente con chicos sentados en el piso"

Cynthia Zaiatz es neuropsicóloga y está varada en Miami, a partir de las restricciones que definió el Gobierno para el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior. En diálogo con CNN Radio, contó este martes la situación que atraviesa "sin ahorros" y con la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver al país.

"La situación es muy complicada. No hablo solo por mí, sino por todos los varados. Desde el consulado no nos dan respuestas", expresó. Zaiatz contó que "tenía un pasaje que sacó por Despegar que me cancelaron y no me quieren reembolsar. Estoy varada; voy al aeropuerto cada dos días para ver si hay novedades. Hay gente con chicos sentados en el piso".

Resaltó que "a través de un contacto de un conocido me dieron una habitación para quedarme porque no tengo más plata. Me vine de vacaciones. Soy personal de salud y no es grave tomarse unas vacaciones. Eran diez días e iba a aprovechar también para comprar cosas para el sanatorio".

La médica aclaró: "No vine a vacunarme. Me vacuné en Argentina por ser personal de salud. Vine de vacaciones con todos mis ahorros. No tengo más dinero". "Tuve que comprarme un pasaje por Aerolíneas Argentinas para volver. Estaba carísimo y pedí plata prestada. Lo mismo le está sucediendo a todos los varados acá. No están siendo cumplidos nuestros derechos", acotó.

Zaiatz advirtió otras dificultades de las restricciones: "Lo más complicado es la pérdida de las córneas que tuvimos; hay gente diabética que no consigue insulinas y hay personas con otras enfermedades que no se consiguen". "Estuve tratando de ayudar al personal de salud como pude, pero no puedo hacer nada hasta que no nos dejen volver a nuestro país", concluyó.