Protestas en Cuba: qué papel juegan las redes sociales en las manifestaciones

"Internet sigue cortado, no sé dónde están muchos de mis amigos", dice uno de los manifestantes que grabó y compartió videos de las protestas en Cuba.

Este martes continúa la restricción parcial del servicio y el bloqueo selectivo de redes sociales que ha obstaculizado el flujo de información en la isla, tras las históricas protestas del domingo donde los manifestantes difundieron "en vivo" lo que estaba pasando en distintos puntos del país.

Así respondió el gobierno de Miguel Díaz-Canel a la llamada "revolución digital" de los opositores que, desde la masificación del acceso a internet entre los cubanos hace poco más de dos años, ha generado vías de información alternativas a los medios oficiales.

Y que el domingo 11 de julio abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la isla.

Comenzó en San Antonio de los Baños y se expandió como una ola por el resto de Cuba.

Fue ahí, en una ciudad a 26 kilómetros de La Habana, donde el domingo, a eso de las 9 de la mañana, iniciaron las primeras transmisiones en vivo de personas protestando en las calles a través de Facebook Live, algo conocido por los cubanos como "la directa".

Los opositores al gobierno prefieren "la directa" porque, a diferencia de los videos grabados y publicados en otras plataformas, no se puede borrar.

Fue así como las transmisiones en directo en San Antonio encendieron el fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones, hasta que internet dejó de funcionar en varios puntos del país.

"Eso fue como un efecto dominó. Vimos una protesta espontánea en San Antonio y eso se propagó", dice el activista Alfredo Martínez Ramírez desde La Habana, quien grabó videos de las manifestaciones en La Habana.

"No es lo mismo ver que el pueblo se tiró para la calle a que te lo cuenten. Eso da coraje", señala en diálogo con BBC Mundo.

Martínez dice que participó en varias protestas donde grabó videos de los manifestantes y de la violencia policial y los compartió en redes sociales. "Estuve afuera del Capitolio y publiqué los videos en Facebook".

#soscuba #cuba Inspired to create this art with music by Willy Chirino pic.twitter.com/tFO82nFTWw — Sacha cha (@sacha_sz) July 12, 2021