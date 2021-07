La realidad en Cuba: una fila para comprar productos puede durar una semana

El médico Alexander Pupo, de 31 años, dice que no recuerda un momento en que su vida haya sido fácil, aunque no es parte del grupo de los más pobres de Cuba.

El hecho de tener que sobrevivir con una cuota mensual de alimentos que, según el profesional, alcanza en realidad para un máximo de 15 días, y de que sea casi imposible comprar su propia comida debido a los altos precios, revela el fondo de una vida de mucha escasez. Tanto, dice el médico, que los pocos que tienen algo de dinero deben hacer una fila de hasta una semana para obtener productos. A él le ocurrió.

"La vida de un cubano es lo más triste que pueda pensar una persona. Es impensable. Nadie con las personas que he hablado ha podido entender cómo vive un cubano día a día", dijo el doctor a CNN en Español.

"Por ejemplo, ahora mismo un cubano tiene que sobrevivir con una cuota de alimento con una libreta que se le da una vez al mes; una cuota que solo alcanza ahorrando bien para unos 10 o 12 días al mes, en algunos casos hasta 15 días. Posteriormente, es más difícil encontrar los alimentos básicos para poder subsistir. Y cuando aparecen es a precios inmensamente altos. Para una persona que tiene ingresos bajos, o para alguien que trabaje directamente para el Gobierno, que es entre el 90 y el 95% de la poblacion en Cuba, es imposible poder subsistir con el salario que paga el Gobierno", agrega.

Pero eso no es todo: "Si a esto le sumamos la gran escasez que hay, que te impide incluso encontrar alimentos con el dinero que hay, podrán tener una idea de lo que es vivir en Cuba", advierte.

"Por otra parte, el Gobierno logró -en su tarea de ordenamiento- que todos los alimentos hoy sean en Moneda Libremento Convertible (MNC), esto es en dólares o euros, y otras monedas que no son con las que se les paga a los trabajadores en Cuba. Hoy, solo las personas que reciben remesas del exterior o las que tienen un alto nivel adquisitivo son las que pueden adquirir los productos. Pero no es solo enfrentar la MLC sino que cuando llegues a la tienda puedes estar entre 5 días o una semana para poder entrar. Yo estuve 5 días en una cola para poder ingresar", concluyó el médico.

"Internet sigue cortado, no sé dónde están muchos de mis amigos", dice uno de los manifestantes que grabó y compartió videos de las protestas en Cuba.

Este martes continúa la restricción parcial del servicio y el bloqueo selectivo de redes sociales que ha obstaculizado el flujo de información en la isla, tras las históricas protestas del domingo donde los manifestantes difundieron "en vivo" lo que estaba pasando en distintos puntos del país.

Así respondió el gobierno de Miguel Díaz-Canel a la llamada "revolución digital" de los opositores que, desde la masificación del acceso a internet entre los cubanos hace poco más de dos años, ha generado vías de información alternativas a los medios oficiales.

Y que el domingo 11 de julio abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la isla.

Comenzó en San Antonio de los Baños y se expandió como una ola por el resto de Cuba.

Fue ahí, en una ciudad a 26 kilómetros de La Habana, donde el domingo, a eso de las 9 de la mañana, iniciaron las primeras transmisiones en vivo de personas protestando en las calles a través de Facebook Live, algo conocido por los cubanos como "la directa".

Los opositores al gobierno prefieren "la directa" porque, a diferencia de los videos grabados y publicados en otras plataformas, no se puede borrar.

Fue así como las transmisiones en directo en San Antonio encendieron el fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones, hasta que internet dejó de funcionar en varios puntos del país.

"Eso fue como un efecto dominó. Vimos una protesta espontánea en San Antonio y eso se propagó", dice el activista Alfredo Martínez Ramírez desde La Habana, quien grabó videos de las manifestaciones en La Habana.

"No es lo mismo ver que el pueblo se tiró para la calle a que te lo cuenten. Eso da coraje", señala en diálogo con BBC Mundo.

Martínez dice que participó en varias protestas donde grabó videos de los manifestantes y de la violencia policial y los compartió en redes sociales. "Estuve afuera del Capitolio y publiqué los videos en Facebook".

