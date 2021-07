Cristina Kirchner y su polémico fin de discurso ante la Justicia: ¿error político o hartazgo?

"Parece que sólo se rigen por lo que ven en los diarios, no pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más", dijo la vicepresidenta

Este viernes, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kircher, se presentó de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 en el marco de una audiencia que es clave en el marco de la causa que la investiga por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Desde​ el despacho en el Congreso de la Nación, CFK fue la primera acusada en exponer en la audiencia que encabeza la jueza Gabriela López Íñiguez.

"Nos acusan de ser encubridores del máximo atentado que sufrió nuestro país", comenzó Cristina y disparó: es "desde la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación".

Pero hacia los últimos minutos de su discurso, la actual cabeza del Senado, se mostró más enfática aún y para el final disparó con polémicas frases con la intención de interpelar a los ciudadanos.

Comenzó explicando sobre la deuda: "No vinieron fondos para invertir en producción, generar trabajo, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros, y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera: dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa".

Con un énfasis en ascenso, Cristina siguió: "Todo eso que dicen es increíble, me duele tanto, ¿saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años, ya fui presidenta 2 veces, no me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos, y sobre todo a mis nietos, mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve".

Y cada vez más dura y con voz agobiada por la situación, cuestionó: "Parece ser que no lo entienden. Parece ser que sólo se rigen por lo que ven en los diarios, no pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y por la televisión que la vacuna era veneno, que se les pegaban los imanes, y cualquiera de las barrabasadas que han dicho en estos últimos tiempos".

En esta línea, Cristina Fernandez de Kirchner, lanzó un duro pronóstico: "La verdad, argentinos y argentinas, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado en los últimos años, difícilmente podramos encontrar un camino después de esta pandemia. Yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo".

"Esto es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, mantener entretenida a la gente, y poder echarle la culpa a los que mal o bien con aciertos y equivocaciones, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la argentina, lo hicimos para que la gente pudiera vivir mejor", concluyó la ex mandataria.