Coca-Cola cambió de nuevo: promete un sabor más icónico pero, ¿repetirá la debacle de 1985?

La compañía prometió "un sabor aún más icónico" para su nueva versión de Coke Zero. Sin embargo, algunos consumidores ansiosos recuerdan la debacle de 1985

Coca-Cola está cambiando el sabor de su bebida. Ya lo había hecho en 1985 y enfureció a una nación. Ahora lo hace de nuevo.

Esta vez, está cambiando el sabor y el aspecto de uno de sus refrescos más populares: Coca-Cola Zero Sugar, más conocida como Coke Zero, el producto derivado de la dieta que se supone que se parece mucho a la versión azucarada de la "clásica" Coca-Cola.

Según da a conocer el medio The New York Times, el plan de la empresa es cambiar la bebida de tal manera que "brinde un sabor a Coca-Cola aún más icónico".

Los estadounidenses ansiosos, o al menos los que beben Coke Zero con regularidad, serán los jueces.

En las redes sociales, la preocupación y la aprensión ya saludaron el cambio inminente. Algunos consumidores prometieron cambiar a otras bebidas.

Otros recordaron la debacle de marketing de 1985, cuando Coca-Cola presentó "New Coke", una versión más dulce del refresco original que fue rechazada por muchos consumidores.

New Coke volvió a Coca-Cola original

En julio de 1985, después de sólo tres meses, la compañía anunció que restauraría la Coca-Cola original, rebautizada como "Coca-Cola Classic", en los estantes de las tiendas.

"Si eso es lo que quiere el consumidor, eso es lo que le daremos", dijo Charles Millard, presidente de Coca-Cola Bottling Company de Nueva York, después del cambio radical.

Esta vez, no es probable que el cambio cause el mismo tipo de reacción, a pesar de algunas de las quejas iniciales, dijo a The New York Times Doug Bowman, profesor de marketing en la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad de Emory.

"Esta es una estrategia en la que Coca-Cola está tratando de mantenerse por delante del mercado", dijo.

En general, los consumidores se han acostumbrado a que las empresas de bebidas cambien y adapten las bebidas populares. El profesor Bowman señaló que en los casi 40 años transcurridos desde el kerfuffle de New Coke, las compañías de vodka han introducido sabores de vainilla, lima y melocotón; las marcas de cerveza populares han experimentado con innumerables gustos; y tanto Coca-Cola como Pepsi han incursionado en variedades de frutas.

En 2003 crearon "Nativa" una bebida con gas elaborada a base del extracto de hojas de yerba.

Coca-Cola en Argentina

La compañía habría invertido cerca de u$s1 millón en el proyecto, que no dio frutos. En 2011 decidió competir directamente en el mercado de la yerba, haciendo eco de la estrategia que la empresa adoptó en Asia, donde lanzó otra popular infusión local: el té. Pero tampoco prosperó.

Unos años después, desde la Argentina tuvieron una idea pero no tuvo frutos. A fin de brindar alternativas bajas en calorías y más saludables, lanzó su versión Life, endulzada con stevia y azúcar.

No tuvo mucha aceptación y desapareción de las góndolas rápidamente. En 2019 se discontinuó en forma definitiva.