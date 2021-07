Rating: Lanata se quedó afónico de audiencia ante La voz argentina

Política, certámenes y concursos fueron las propuestas de Telefe y eltrece en la noche del domingo. Barassi dio una alegría a la señal de TV de Clarín

En la noche del domingo, Telefe y eltrece se enfrentaron por el rating. Ambos canales apostaron con sus ciclos más importantes. Política, certámenes y concursos fueron las propuestas de ambas señales. Y los siguientes fueron sus números en general.

La película emitida por Telefe marcó un rating de 6,8 contra 100 argentinos dicen versión famosos, con un promedio de 5,6. Pero el programa de Darío Barassi comenzó a subir su medición, hasta ubicarse en 9 puntos, con un pico de 9,6. En la vereda opuesta, Trato hecho con Lizy Tagliani se ubicó en un valor inicial de 7,8.

El comienzo de PPT, el ciclo de Jorge Lanata, comenzó su emisión con un rating de 7,1, que luego ascendió hasta 9 puntos. Poco después de las 22.30, empezó una nueva entrega de La voz argentina, cuyo promedio estuvo en el orden de los 20 puntos.

Rating: Lanata no llegó al doble dígito

Fue el cuarto domingo de la competencia entre La voz argentina y PPT. Aunque Lanata conserva un público fiel que lo ubica como uno de los programas más visto de eltrece, este 18 de julio no pudo llegar a la marca de doble díigito, los 10 puntos. En competencia directa de 22.30 a 23.00 lideró Telefe con pico de 20,5, mientras que PPT quedó segundo en la franja con 9,1. Cuando terminó PPT, La voz argentina llegó a 21,8.

Rating: Barassi también se impone los domingos

Los domingos compiten mano a mano dos programas de entretenimientos. En Trato hecho, cada concursante deberá combinar coraje, intuición y una cuota de suerte para llevarse los 2 millones de pesos.

El participante debe seleccionar uno de los 26 maletines, que contiene desde un premio insignificante hasta uno de gran valor. El maletín será de ellos, si así lo desean, hasta el final del juego.

En la edición especial de 100 argentinos dicen, en el fin de semana, tres famosos compitieron junto a un grupo de amigos para demostrar quién conoce más sobre la opinión de la mayoría de los argentinos.

En esta edición los famosos que participaron fueron: Los Pachano (Anibal, Sofía, Ana Sans y Santiago Ramundo), Topa y Nicolás Scarpino. Este domingo en competencia directa lideró eltrece con picos de 9,6. Pero luego de las 22.00, Trato hecho se impuso frente a PPT con una marca máxima de 15,5.

Lizy Tagliani pierde ante Barassi.

Canal que ganó el rating del domingo 18 de julio

Tras perder la segunda tarde con eltrece y ganar las franjas de la primera tarde y el horario estelar, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2,4 puntos. Además, tuvo los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 8,5

eltrece: 6,1

El Nueve: 1,2

América: 1,1

TV Pública: 0,5

Los tres programas con más rating

La voz argentina: 20,1

La voz del embajador: 10,3

Trato hecho: 9,8

Destacados del rating del domingo 18 de julio

La voz argentina alcanzó un promedio de 20,1 puntos. Fue lo más visto del día y subió 1,6 puntos con respecto al domingo anterior. Trato hecho, con el fútbol enfrente, midió 9.8 puntos. Si bien ganó su franja, fue la emisión más baja en lo que va del programa. De todas maneras, fue el tercer programa más visto del día.

Periodismo para todos promedió 8,1 puntos. Quedó segundo en su franja y fue la emisión más baja del ciclo en lo que va del año. De todas maneras, fue lo más visto de eltrece y el cuarto programa más visto del día.

Policías en acción midió 4,7 puntos. Quedó segundo en su franja, pero fue la emisión más baja en lo que va del ciclo. La voz del embajador midió 10,3 puntos. Ganó su franja, subió 7 décimas respecto a su emisión anterior y fue el segundo programa más visto de la jornada.

Debo decir marcó 2 puntos. Quedó tercero en su franja y fue s la emisión más alta del ciclo del último mes y medio. Pasión por el fútbol midió 2,5 puntos. Quedó segundo en su franja.

La voz argentina: revelan una pelea en el jurado

Tras su vuelta después de dos años fuera de la pantalla de Telefe, el certamen de canto La voz argentina se adueñó del rating. Entre los grandes atractivos, más allá de las voces que se presentan desde todo el país, las peleas entre los jurados por los participantes generan cientos de reacciones en redes sociales.

El certamen aún está en la etapa de "audiciones a ciegas" y en este marco, Soledad Pastorutti se mostró molesta con sus compañeros de jurado ya que muchas veces perdió valiosas voces para su equipo. La artista señaló a Mau y Ricky como sus principales contrincantes.

"Me recontra caliento con un ‘robo’. ¡Obvio que sí! En esta etapa hay tres o cuatro voces que me dolieron acá en el ‘cora’ de que me las hayan choreado", reveló la cantante en La peña de Morfi, donde también habló de los hijos de Ricardo Montaner.

"Sobre todo, con Mau y Ricky. Ellos tiene muy buen equipo y tienen un par de voces que estoy esperando con ansias. A lo mejor algún día las sueltan, no sé", agregó dejando un ambiente de misterio.

Lali Espósito no fue involucrada por Soledad en las peleas del jurado de La voz.

Ante la intriga de todos, La Sole finalizó respecto al tema: "Digo en esta etapa porque después hay una etapa especial que es de robos. También hay circunstancias especiales que van a dar que hablar, pero no voy a adelantar porque me van a matar en mi otro trabajo. ¡Me van a echar antes de que termine!".

Aunque La Sole haya contado sus sentimientos, todas las declaraciones las hizo a modo de gracia, y aunque haya "una pica" entre ellos por las voces que pretenden robarse, la buena relación se mantiene con sus compañeros.