Por qué se retiró el principal oferente de la compra de 10.000 penes de madera

La propuesta que había hecho Carlos Esteban Nielsen era por casi $15 millones. Hasta el momento, era el único interesado en los tres productos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud a cargo de Carla Vizzotti, llamó a licitación el pasado 30 de junio para la compra de "materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual".

Sin embargo, se cayó la principal oferta por la compra de diez mil penes de madera semidura, dispensers de preservativos y maletines para usarlos como herramientas de promoción y educación para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Lo que sucede es que el principal oferente, Carlos Esteban Nielsen, quien había hecho una propuesta por cerca de $15 millones, no presentó garantía.

Nielsen explicó que se dedica a licitaciones y que no tiene tiempo "para leer todos los pliegos en profundidad y hacer todos los cálculos".

De no haber ganado "en el mejor de los casos iba a cobrar en diciembre, elecciones de por medio, con un dólar que no se sabe cómo va a quedar" y que no tiene "espalda para ese riesgo", aseguró.

No presentó garantía y por eso la presentación quedó sin efecto, aseguró. "Cuando vemos que estamos con posibilidad de pelearla, antes de mandar la oferta evalúas todo. Una vez que mandaste la garantía, si te querés echar para atrás, te la ejecutan", dijo en declaraciones radiales.

Presupuestos y productos

Carlos Esteban Nielsen había hecho una propuesta por cerca de $15 millones

El monto presupuestado para los tres productos es de $13.371.100. Desde el ministerio de Salud informaron que se presentaron tres propuestas: una por $4.980.000, otra por $4.411.850 y una tercera por $14.300.000.

El proveedor que figura como "Carlos Esteban Nielsen" fue el que hizo una oferta para los tres productos. En cuanto a los dispensers la propuesta fue de $402 por unidad, y un total de $4.020.000 por los 10.000. Sobre los penes de madera el ofrecimiento fue de $498 por unidad, y un total de $4.980.000. En relación a los "porta herramienta tipo maletín de polipropileno" la propuesta fue de $587 por unidad, y $5.870.000 por los 10.000. En total la oferta por los tres productos fue de $14.870.000.

Mientras que los proveedores Marketing Dimension S.A y Melenzane S.A. solo hicieron propuestas por los penes de madera. El primero a $1.430 por unidad y $14.300.000 en total por las 10.000 unidades y el segundo a $882 por unidad pero solo por 5.000 penes de madera, por un total de $4.411.850.

Así se criticó en redes la decisión del Ministerio de Salud

La licitación del Ministerio de Salud para la compra de materiales destinados a Educación Sexual Integral (ESI), que incluye 10.000 penes de madera, generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El Estado llamó a licitación para comprar penes de madera para educación sexual.

Desde que se conoció la noticia el viernes, cientos de personas opinaron e hicieron comentarios a favor y en contra. El periodista Manuel Adorni fue uno de los indignados con la decisión y escribió:

"Mientras medio país está fundido, tenemos 42% de pobreza, 5.000.000 de personas que no comen todos los días, 100.000 muertos y escasez de vacunas, el Ministerio de Salud gastará $13.371.000 en (entre otras cosas) 10.000 penes de madera de 17 cm: eso si, pulidos. Fin".

Mientras medio país está fundido, tenemos 42% de pobreza, 5.000.000 de personas que no comen todos los días, 100.000 muertos y escasez de vacunas, el Ministerio de Salud gastará $13.371.000 en (entre otras cosas) 10.000 penes de madera de 17 cm: eso si, pulidos. Fin.

En la misma línea, Laura Alonso no tardó en hacer conocer su opinión sobre el tema.

"No hay vacunas pero hay… ¡penes de madera!", primero. Y después agregó: "El doctor León Gindín enseñaba a usar preservativos con una banana en la Facultad de Medicina hace décadas. Las compraba en la frutería de la esquina".



Otro que no se quedó afuera de la polémica fue el conductor Horacio Cabak que fiel a su estilo disparó:

"Año 2021 y vamos a enseñar educación sexual con un pene de madera", escribió.

Año 2021 y vamos a enseñar educación sexual con un pene de madera

El tuitero Iñaki Gutiérrez también se expresó sobre la medida: "El mismo Ministerio de Salud que no compró Pfizer para ‘ahorrar plata’ llamó a licitación para comprar 10.000 penes de madera pulida por $13.000.000. Ex país".

El mismo Ministerio de Salud que no compró Pfizer para "ahorrar plata" llamó a licitación para comprar 10,000 penes de madera pulida por $13,000,000. Ex país.

Pero también hubo comentarios que celebraron la medida. Como el de Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, que publicó en su cuenta:

"El uso correcto del preservativo es fundamental para prevenir tanto las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, como los embarazos no intencionales". Y añadió: "Una herramienta para explicarlo son los penes de madera. No rompan las bolas (de madera)".

El uso correcto del preservativo es fundamental para prevenir tanto las infecciones de transmisión sexual, incluído el VIH, como los embarazos no intencionales. Una herramienta para explicarlo son los penes de madera. No rompan las bolas (de madera).

