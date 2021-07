Segundo año del Día del Amigo en pandemia: qué se puede hacer y qué no, según las restricciones

Este martes 20 de julio se celebra en todo el país el Día del Amigo. Es el segundo año con coronavirus: bares con aforo, plazas y reuniones virtuales

Con restricciones y aforos aún vigentes por la pandemia del coronavirus y con la variante Delta acechando, los argentinos, afrontando las limitaciones, apelando a la tecnología y a los espacios públicos, se aprestaban a volver a celebrar el Día del Amigo este 20 de julio.

El abanico de opciones se abre: muchos piensan en diferenciar los días, en las reuniones en las plazas siempre que el sol de invierno lo permita y en las reuniones virtuales.

A pesar de todo, la alarma se enciende entre los expertos y autoridades, que ven un posible relajo en las medidas sanitarias, en situaciones como las animadas charlas y los abrazos entre los amigos.

Restaurantes y plazas en Buenos Aires y Provincia

En la Provincia, los bares atenderán manteniendo un aforo del 30% en el interior de sus locales

Con bares y locales gastronómicos que elevaron su aforo al 50% en la ciudad de Buenos Aires, además de extender su horario hasta las 24:00, se espera que pueda haber un atisbo de las otrora habituales imágenes para esta fecha, con personas celebrando en mesas con un máximo de seis ocupantes el interior de los salones y de ocho en el exterior.

En la Provincia, no se podrá circular entre las 00:00 y las 06:00 horas y los bares tendrán permiso para atender al aire libre o manteniendo un aforo del 30% en el interior de sus locales. Luego, deberán cerrar a las 23:00 y pasado el horario podrán ofrecer servicio de take away o delivery.

Respecto a las reuniones sociales, tanto en la Provincia como en la Ciudad podrá haber grupos de hasta 10 personas en espacios abiertos, si bien en los espacios públicos, Horacio Rodríguez Larreta habilita que se reúnan un grupo de hasta 20 personas.

En el caso de los Parques Municipales en la Provincia de Buenos Aires, estarán abiertos de 8 a 19, y, por otro lado, la Ciudad amplió la cantidad de personas que puedan ser atendidas en shoppings y comercios.

En todos los casos, habrá que cumplir con el uso obligatorio del barbijo y los lugares tendrán disponible en sus accesos alcohol en gel.

Qué pasa en el interior del país

En Rosario, bares y restaurantes seguirán con horario permitido hasta las 21:00

A pesar de la fecha, en otros puntos del país, las restricciones se mantienen firmes.

En Rosario, a pesar de las especulaciones, se iban a incrementar los controles ante la posibilidad de reuniones clandestinas y los bares y restaurantes seguirán con horario permitido hasta las 21:00.

La Municipalidad local ya instruyó a inspectores para vigilar que se cumpla con las medidas sanitaras: la distancia de 1,20 metros entre mesas, los protocolos y el uso de barbijo en las filas de espera.

En la ciudad de Córdoba, los bares y restaurantes pidieron a las comuna extender de 23:00 hasta las 3:00 de la madrugada del 21 de julio la atención solamente por la fecha, pero no hubo respuesta por el momento.

En la capital mediterránea, también piensan en estrictos controles: "Nos estamos preparando para esto con mayores controles e intervenciones", explicó el subjefe de la Policía local, Ariel Lecler, en diálogo con la radio Cadena 3.

"Remarco, ninguna acción policial suplanta a la responsabilidad individual y colectiva de la sociedad. Es importante la autodisciplina y que nos cuidemos entre todos", sostuvo el jefe policial.

En contrapartida, el Gobierno de Mendoza aplicará desde este 20 de julio la extensión horaria de la alerta sanitaria desde las 1:30 hasta las 5:30 de la madrugada.

La medida se implementa en el marco de la Semana del Amigo y regirá hasta el lunes 26 de julio inclusive. El objetivo de esta medida es evitar aglomeraciones en bares y restaurantes con motivo del día del amigo y también desalentar las fiestas clandestinas, con el fin de asegurar la salud de la población, indicó el diario Uno.

Cristina Torres, una publicista de 51 años de Lomas del Mirador acostumbrada a nutridas reuniones de amigos, puso el acento en "el zoom, plaza y la merienda en días variados" para no perder todo el contacto habitual.

"La mayor parte de las reuniones van a ser en las plazas, aunque sea abrigados, cada uno con su mate. No va ser este 20, sino otros días porque varios estamos trabajando y hace frío más tarde", contó a NA.

"Seguimos con el tema de la ´ciudadanía´, también en reuniones que están buenísimas con zoom y juegos on line. Después mis encuentros van a ser de tres a lo sumo en meriendas del lado de Capital", añadió.