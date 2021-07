Rating: el River de Gallardo se impuso a todos y Tinelli explotó contra Telenoche

Dirigido por Marcelo Gallardo, el mejor entrenador de América, y capitaneado por el indiscutible Franco Armani, River Plate se impuso en forma clara y contundente no sólo ante Argentinos Juniors en su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, donde es el único equipo argentino que sigue en la competencia, sino que también reinó en su franja en la carrera del rating.

La competencia de los noticieros fue el jueves para Telefe Noticias con un pico de 14,4 versus los 7,1 de Telenoche. Doctor Milagro se impuso en su horario con un marca máxima de 14,9 puntos mientras que en Showmatch, la Academia tocó los 7,5, en una noche donde el fútbol se llevó parte de la audiencia al cable. River se impuso con 16 puntos.

En la pista estuvieron Mariana Genesio Peña y Cande Ruggeri con el reggaetón . El pico de la noche fue para La voz argentina, ya con el partido de River finalizado, con 19,4 puntos. Policías en acción obtuvo una marca máxima de 4,8 y se ubicó segundo en la franja.

Bronca de Marcelo Tinelli contra Telenoche

Marcelo Tinelli comenzó la noche del jueves en las redes sociales: mientras empezaba ShowMatch expresó su enojo en una historia en su perfil en Instagram contra eltrece por los números que obtiene su programa tras el paso de Telenoche, y exigió que alguien se haga cargo.

"Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", escribió Tinelli mientras empezaba La Academia, en referencia a los 5 puntos de rating de Telenoche, el noticiero que conducen Luciana Geuna y Diego Leuco, y frente a los 10,5 que marcaba Telefe Noticias. Luego, a las 22:08, Showmatch obtenía 7 puntos mientras Doctor Milagro, en el canal de ViacomCBS, estaba en 14.9 puntos, ambos debajo de River.

El rating bajo que marca noche a noche La Academia es un dolor de cabeza para Tinelli, quien busca la forma de mejorar los números de su programa en la pantalla de eltrece. Pero ahora, por primera vez, el presentador de televisión y empresario, de 61 años de edad, manifestó su enojo en forma abierta a través de su cuenta de Instagram.

Tinelli viene de una dura baja tras tomar la decisión de terminar con el humor en ShowMatch. Diego Pérez fue el encargado de confirmar la noticia. En diálogo con Marcela Coronel en "Mientras tanto", Pérez contó que "Se dio por terminado el ciclo de viernes de humor en Showmatch. Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban", admitió.

"Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de ShowMatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino", reconoció.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este miércoles el pico del mediodía fue para Flor de equipo con 6,9 puntos en el reportaje intragable a Jey Mammón, gracias al cual lideró gran parte de la competencia directa. LAM se impuso por momentos con una marca máxima de 5,5.

A la tarde lideró Fuerza de mujer con un pico de 11,6 puntos, seguido de El club de las divorciadas, con una marca máxima de 5.1, Super Super llegó a 3,6 y A la tarde» llegó a los 2,4.

La voz argentina: Montaner confesó una letra prohibida

Ricardo Montaner, jurado de La voz argentina y uno de los más importantes cantautores románticos de América latina, reveló este miércoles que sus intenciones a veces han sido mucho más prosaicas de lo que se esperaba.

"Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo, bésale, con tu humedad", cantaba el jurado en un alto de la competencia cuando uno de sus hijos reveló que la letra original estaba muy lejos del lirismo.

"Es verdad -dijo Ricardo-, no decía ‘Bésame’ ni en el nombre ni en la letra. Se llamaba ‘Mójame’ y decía ‘Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones’, pero llego al estudio a grabarla, empiezo a cantarla y en esa época era medio fuerte la letra. Eran como las de Mau y Ricky de hoy. Entonces él me dice: ‘Chatito, esto no puede llamarse ‘Mójame ni decir mójame por todas partes’. Le pedí cinco minutos y ahí escribí ‘Bésame’".

Enseguida los cinco se pusieron a hacer un repaso por la letra, lo que llevó a Lali Espósito a gritar: "Era re hot, Montaner". El chiste siguió con una base de percusión, Montaner desempolvó el texto original y Lali se movía sensualmente al ritmo, con twerking incluido. "Ay Dios mío bendito", alcanzó a decir el autor, pero ya era muy tarde. La canción había cumplido el cometido para el que fue creado.