Rating: Tinelli sufre el abandono de Genesio... y de la audiencia

En la pista de La Academia comenzó la ronda de canto con Ángela Leiva, Julieta Nair Calvo, y Mariana Genesio, quien abandonó el programa

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el jueves con la competencia de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con un pico de 15,4 ante los 7,8 de Telenoche. Doctor Milagro se impuso en su horario con un marca máxima de 19,6 puntos mientras que ShowMatch tocó los 11,2.

En la pista de La Academia comenzó la ronda de canto con Ángela Leiva, Julieta Nair Calvo, y Mariana Genesio, quien abandonó el programa. El pico de la noche fue para La voz argentina con 21,5 puntos, mientras que Marcello Tinelli cerró con 5,7. Policías en acción obtuvo una marca máxima de 4,4 y se ubicó segundo en la franja.

Rating: la competencia del mediodía y de la tarde

Este jueves al mediodía Flor de equipo y Los ángeles de la mañana arrancaron con el nacimiento de Ana, la hija de Pampita. En la competencia directa se impuso la primera parte LAM con pico de 5,5 con nota a Noelia Marzol. Flor de equipo tuvo la visita de Denise Dumas y lideró después del mediodía con 6,7, y obtuvo así la marca máxima del mediodía.

A la tarde del jueves lideró Fuerza de mujer con un pico de 9,9 puntos, seguido de El club de las divorciadas con una marca máxima de 5.6, Super Super llegó a 2,7 y A la tarde marcó 2,4.

El descargo de Marcelo Tinelli tras su polémico mensaje de "apriete"

Tras la polémica por el mensaje en clave de "apriete" que publicó Marcelo Tinelli este miércoles en la noche en una historia en Instagram, el conductor se volvió a volcar a esa a red el jueves para aclarar los tantos con un contundente descargo.

"Cuando uno escribe algo, aparecen los analistas del tema opinando in tener la menor idea a que uno se está refiriendo. Las personas que tenían que recibir este mensaje, ya lo tienen, y no justamente es por temas de rating, algo de lo que nunca hablé en todos estos años", dijo el conductor.

Y agregó: "Amo laburar en la tele y darle trabajo a más de 300 personas. Ese es mi mayor orgullo. Cuando uno gana, calladito, y cuando no van tan bien las cosas, siempre igual de callado. Solo tengo palabras de agradecimiento a todo mi equipo, que hacen un programa maravilloso todas las noches, y a todo el público que nos sigue hace 32 años. Gracias, gracias y gracias".

Tinelli hizo referencia en otro posteo a la maternidad de Pampita. "Todos me preguntan. Hoy, como ya saben, no va a estar Pampita, que fue mamá de Ana, y en su lugar estará Guillermina Valdes. Terminamos el duelo, queda una pareja eliminada y arrancamos con la ronda de Canto en vivo, un gran desafío para todos los participantes", adelantó el líder de ShowMatch.

El mensaje de Tinelli que había levantado controversia el miércoles decía: "Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo". El posteo lo hizo al empezar la emisión de La Academia, por lo cual muchos interpretaron que se refería al bajo piso de rating que le deja Telenoche, el noticiero conducido por Luciana Geuna y Diego Leuco.

La Academia: Genesio abandonó el programa en medio de un escándalo

El miércoles, cinco de las seis parejas que no alcanzaron los 24 puntos necesarios y quedaron sentenciadas pudieron mostrar sus propuestas en el duelo. La presentación de la sexta pareja, la de Mariana Genesio y Rodrigo Jara, quedó, por falta de tiempo, para la noche del jueves.

El programa del jueves comenzó con las seis parejas en el estudio, pero cuando Tinelli presentó a la actriz y su compañero, la cámara captó un gesto de tristeza e incomodidad en Genesio. "Ayer la vi mal a Mariana en el medio del duelo. Le pregunté a la producción qué pasaba y... si querés decir algo, este es el momento", propuso el conductor.

Y entonces, llegó un momento impensado, con un ida y vuelta muy picante entre la concursante y su coach. "Ayer hasta último momento me guardé la información de que lamentablemente me voy a tener que ir de ‘La Academia’ por un tiempo, tal vez", explicó la protagonista de Pequeña Victoria.

"Tengo que cumplir con un contrato que ya estaba previsto desde el comienzo. Yo no podía decir nada sobre este trabajo porque no sabía si se iba a activar", continuó. Jara, parado a su lado, escuchaba serio y mirando a un punto fijo.

"Se activó, de golpe, y no puedo cumplir con los dos trabajos al mismo tiempo. Lo lamento en el alma, principalmente porque la estoy pasando bárbaro en ‘La Academia’", explicó Genesio. Y, emocionada, siguió: "Primero, quiero agradecerles a mis compañeros, Rodrigo Jara y Rodrigo Vallejos".

Vallejos, su coach, la interrumpió. "Perdón, Marcelo... Creo que en lugar de agradecernos debería pedirnos disculpas, en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, quizás deberías hacerlo con tus padres, por tener tan poca educación", disparó, pero fue cortado por el conductor, que volvió a pedirle a Genesio que continuara.

"Era lo que iba a hacer a continuación, pedirles disculpas, porque la verdad es que tuve un mal manejo; me guardé la información de que tenía esta posibilidad", explicó la actriz, pero volvió a ser interrumpida por el coach, que esta vez le reprochó que los haya hecho ensayar hasta el último momento sin decirles nada.

Tinelli, entonces, corroboró la versión de la actriz y reveló que él y la producción del programa estaban al tanto de que existía la posibilidad de que ese proyecto se concretase, y que, si eso ocurría, Genesio debía abandonar el certamen.

"Repito, me siento en falta con mis compañeros. Les pedí disculpas. Fue un manejo no solamente mío, fue una especie de teléfono descompuesto. Yo tenía un contrato de confidencialidad, se me exigió que no dijera nada. Lo primero y lo que más me preocupó fue tener que guardarme esta información con mis compañeros. Ellos saben que yo les abrí las puertas de mi casa y de mi corazón; compartí muchas cosas íntimas con ellos. En el poco tiempo que pasamos juntos me abrí un montón. Y si eso no les basta para darse cuenta del tipo de persona que soy, lo lamento un montón", explicó Genesio.

"La verdad es que yo estoy en paz con mi conciencia. Actué de buena fe y por eso ayer me quebré; porque la verdad que me pusieron... la situación me puso en un lugar en el que yo no quería estar y se dio de otra manera. Ese compromiso estaba previsto para más adelante y se reactivó de golpe. Con todo el estrés que vivimos en los últimos tiempos, porque el programa tiene un ritmo muy vertiginoso, en mi afán de hacer una gala con buena onda y con toda la dedicación física, mental y espiritual, guardé esta información hasta último momento y ese fue mi error", reflexionó la participante.

Genesio reiteró sus disculpas e indicó que entendía que estuviesen ofendidos y finalizó: "Yo los quiero igual. Lamento irme así, con este sabor amargo, pero me voy a quedar con lo más lindo que es haber aprendido a bailar, haber disfrutado de esta pista, la oportunidad de haber cumplido el sueño de estar acá. Hoy teníamos un duelo preparado, pero no fue decisión mía no hacerlo, fue de la producción. Se dio así, lamentablemente. Espero que nos quedemos con lo mejor, lo más lindo, que fue haber compartido momentos muy lindos y tal vez nos veamos más adelante".

Tinelli, entonces, explicó que tanto el bailarín como el coach seguirán trabajando en el programa. A su vez, confirmó que todas las demás parejas que habían llegado a la instancia del duelo siguen en La Academia.