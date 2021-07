Dólar billete: cuánto duran en buen estado y cómo conservarlos adecuadamente

Los dólares tienen una vida útil, por eso la Reserva Federal difundió información sobre el tiempo estimativo de duración del billete estadoundense

Sí, los dólares tienen una vida útil. En este sentido, la Reserva Federal estadounidense publicó información acerca de esa "vida útil estimada" que tienen. Sin embargo, esa duración se puede extender si los billetes se conservan de la manera correcta.

"Cuando se deposita dinero en un banco de la Reserva Federal, la calidad de cada billete es evaluada por un sofisticado equipo de procesamiento. Los billetes que cumplen con nuestros estrictos criterios de calidad, es decir, que todavía están en buenas condiciones, continúan circulando, mientras que los que no están en buenas condiciones se retiran de circulación y se destruyen. Este proceso determina la vida útil de un billete de la Reserva Federal", indica la web del U.S. Currency Education Program.

Cabe mencionar que dicha vida útil varía en función de la denominación del billete. "Las denominaciones más altas como los billetes de $100 se usan a menudo como reserva de valor, lo que significa que se pasan entre los usuarios con menos frecuencia que las denominaciones más bajas como los billetes de $5, que se utilizan con mayor frecuencia para las transacciones", detalla la web citada.

La duración de los billetes varía de acuerdo a la denominación, ya que esta variable determina la circulación del papel

Cuánto dura cada billete

De esta manera, un billete de us$100 puede durar en buen estado 22,9 años; uno de us$50, 12,2 años; uno de us$20, 7,8 años; uno de us$10, 5,3 años; uno de us$5, 4,7 años y uno de us$1, 6,6 años.

No obstante esta información, es importante aclarar que un billete que se pasa de ese período de "vida útil" puede seguir siendo válido. Es más, la Reserva Federal indica que "es la política del gobierno de los Estados Unidos que todos los estilos de la moneda estadounidense son de curso legal, independientemente de su fecha de emisión". Esto incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 al día de hoy.

Dentro de esas denominaciones se encuentran los billetes de us$100 conocidos como "cara chica", que son aquellos en los que el rostro de Benjamín Franklin es más pequeño y está centrado dentro de un marco. Estos billetes son más difíciles de cambiar en Argentina si se los compara con los emitidos más recientemente.

A pesar de que muchos crean que esos dólares "cabeza chica" podrían ser eventualmente retirados de la circulación y perderán valor en algún futuro -y es por eso que se toman a un valor más bajo en el mercado paralelo del dólar- lo cierto es, hasta este momento, que la propia Reserva Federal lo desmiente.

Cómo conservar adecuadamente los dólares

Hay algunas recomendaciones que se pueden aplicar para conservar adecuadamente los billetes y extender ese período de vida útil que señala la Reserva Federal. Entre esos consejos, se menciona no guardarlos en temperaturas extremas (ni demasiado frío ni demasiado calor), no atarlos con una banda elástica que dañe sus bordes y no dejarlos demasiado expuestos a la radiación solar, que pueden deteriorar su color.

Además, se aconseja conservarlos un lugar que no sea demasiado evidente ni uno que sea proclive a descuidos, como el horno.