Berni: "Chano está vivo porque tuvo suerte, se podría haber evitado con el uso de la pistola Taser"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires pidió volver a instalar la discusión sobre el uso de esta herramienta por parte de la policía

Este lunes por la madrugada, en medio de un presunto episodio de salud mental, el cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier -ex líder de Tan Biónica y hoy solista- agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que fue enviado a su casa de Exaltación de la Cruz ante un pedido de auxilio de la mujer. El efectivo le disparó, lo hirió en el abdomen y ahora el músico permanece internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi.

Alertado sobre este episodio, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a poner en el eje de discusión el uso de las pistolas Taser para prevenir situaciones como esta. "Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido", enfatizó durante una entrevista en Radio 10.

"Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer, lo neutralizó", explicó Berni al expresar su apoyo al accionar del efectivo de la Bonaerense.

Y agregó: "Este es el mejor ejemplo. Chano está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado con el uso de la pistola Taser. Es necesario dar esta discusión. El uso de estas herramientas son fundamentales para preservar la vida de los policías y los delincuentes".

Para Berni, es necesario discutir el uso de las pistolas Taser por parte de la policía

"La diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros"

En esta misma línea, el funcionario bonaerense señaló que en lo ocurrido en el jardín delantero de la vivienda "entró en juego la habilidad del policía" ya que "la diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros".

Al brindar más detalles del hecho, explicó que "el policía no le apuntó a la cabeza" sino que "le apuntó como pudo en el momento que pudo para neutralizarlo de manera no letal". Y aclaró que por el momento, el fiscal Juan Manuel Esperante, titular de una UFI de la jurisdicción, "no tomó ninguna medida con el policía".

No es la primera vez que Chano padece un desequilibrio en su salud mental y tienen que intervenir las fuerzas de seguridad. "Mire el brote psicótico que tenía que hubo que sedarlo para subirlo a la ambulancia. Y cuando terminó el efecto de la sedación despertó adentro de la ambulancia y atacó a la madre y hubo que ponerla delante de la ambulancia para que no la lastime", detalló el funcionario provincial.

En otra entrevista que Berni ofreció la CNN Radio, insistió en que "la única manera de detenerlo fue con un disparo" y que "todas las evidencias muestran que el policía actuó de manera correcta". Además, dijo que no comparte el cuestionamiento ideológico sobre las Taser.

De acuerdo a los investigadores, fue la madre quien se contactó con la guardia del lugar para pedir ayuda y la que permitió su ingreso al Barrio Parque La Verdad.

Un móvil de la Seccional 2° de Parada Robles fue despachado ante una llamada del personal de seguridad del country, con un policía que hacía un servicio adicional en el lugar: el llamado aseguraba que el cantante se encontraba en un estado agresivo. En la casa que ocupaba el músico estaba su madre con una ambulancia presente, que supuestamente disponía su internación.

El fiscal Esperante espera hablar con la madre del músico antes de disponer cualquier medida. El ex líder de Tan Biónica podría ser imputado y detenido.

Chano, excantante de Tan Biónica, fue herido de bala por un policía, al que había intentado agredir

