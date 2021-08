¿Lo delató la ropa tendida?: revelan nuevos detalles de la caza de Osama bin Laden

Al terrorista más buscado tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York lo delataron costumbres de su familia y guardaespaldas

Fue el terrorista más buscado del mundo tras el ataque de ISIS a las torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Así y todo, perseguido por las fuerzas de seguridad de las principales potencias del mundo, Osama bin Laden, logró ocultarse de los servicios especiales durante muchos años, pero finalmente lo atraparon y asesinaron en Pakistán.

Cuenta la leyenda que lo que lo delató fue la ropa tendida en el patio de su casa. Al menos eso asegura en su libro el analista de seguridad nacional y exproductor de la CNN, Peter Bergen.

De acuerdo con el periodista, después de los ataques del 11-S el terrorista de origen saudí no quería esconderse solo, sino en compañía de sus tres esposas y varios hijos.

Pakistán acabó siendo el país donde bin Laden construyó su escondite: una residencia rodeada por un muro de cinco metros con alambre de púas encima en la ciudad de Abbottabad. En la propiedad no había ni conexión telefónica, ni de internet. De hecho, la casa destacaba por las pocas ventanas que tenía.

El dato que reveló la ubicacación de Bin Laden

Qué pasó realmente con la operación para capturar a Bin Laden

Según lo relata Bergen en The Rise and Fall of Osama bin Laden (El ascenso y la caída de Osama bin Laden en español), un informante pakistaní vió en la ciudad al hombre que parecía ser Ibrahim Saeed Ahmed abd Hamid, el guardaespaldas de Bin Laden desde hacía mucho tiempo.

Desde entonces, el sospechoso fue vigilado de cerca por la CIA, que lo vio conducir hasta la propiedad, que también fue vigilada. Eran pocos los datos que los agentes podían recopilar sobre los habitantes de la casa, pero sí lograron determinar algunos de sus patrones de vida.

Así, a diferencia de todos sus vecinos, en lugar de echar la basura ellos la quemaban dentro de su complejo. También tenían una pequeña granja que producía verduras, frutas, pollos e incluso vacas. Sin embargo, los agentes seguían sin poder determinar con exactitud quién vivía allí, reportó Sputnik News.

Bergen afirma que los agentes de la CIA quedaron convencidos de que se trataba del paradero de Bin Laden basándose en la ropa que se tendía para secar. Según sus cálculos, la ropa coincidía con la composición de la familia del terrorista número uno.

Con estas pruebas, los representantes de la CIA se presentaron ante el presidente Barak Obama, quien, a pesar de que no hubiera ninguna imagen que demostrara que Bin Laden habitaba en la casa, aprobó la operación para el asalto de la casa porque "tampoco encontraron pruebas que refutaran la idea de que él vivía allí".

¿Murió realmente Osama Bin laden?

La operación para eliminar a Osama bin Laden se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011. Sin embargo, al día de hoy las autoridades de EE.UU. no han presentado ninguna imagen para apoyar la afirmación de que el terrorista fue abatido. Tampoco fue posible examinar su cuerpo, porque fue tirado en medio del océano, según los militares del país norteamericano.

Al mismo tiempo cabe destacar que la composición de la familia a la que aludían los agentes de la CIA al analizar la ropa tendida en la casa es la norma en la región, razón por la cual no queda claro cuáles fueron los indicios diferenciadores que los llevaron a sugerir que se trataba precisamente de la ropa de la familia de Bin Laden.