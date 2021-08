Rating: Tinelli no levanta cabeza ni con Pampita y su beba

El conductor pidió tenerla en brazos. En ese instante, pareció que la pequeña cerró sus ojos, ante la sorprendida mirada de su mamá

El horario estelar del lunes en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros. Se impuso Telefe Noticias con un pico de 15 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 7,6. Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 8,4. Doctor Milagro ganó la franja con picos de 20 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina y ShowMatch fue para Telefe con picos de 20,4 versus la marca máxima de 8,9 puntos del certamen de Marcelo Tinelli en su arranque. En la pista presentaron su performance de caño Flor Vigna y Cande Ruggeri, y Mar Tarrés quedó afuera del programa.

Tinelli apostó por el regreso de Pampita luego de su flamante maternidad pero no le rindió. El ciclo de eltrece terminó con 4,6 puntos, apenas algo más de la mitad de la audiencia con la que había empezado la noche, mientras que a esa misma hora del final de ShowMatch, La voz argentina ostentaba 20 puntos.

En competencia directa al mediodía se impuso Telefe con picos de 6.2, con un fuerte descargo de Florencia Peña por la polémica que generó su visita a la residencia de Olivos en medio de la fase 1 del confinamiento social por la pandemia del coronavirus, y luego con el reportaje intragable a Silvia Suller. En eltrece, Los ángeles de la mañana trató los reemplazos en ShowMatch y llegó a 5,3.

A la tarde lideró Dulce ambición que arrancó con el pico de 11.4 puntos que le dejó el final de Fuerza de mujer y llegó a 10,6 puntos, seguido de El club de las divorciadas con una marca máxima de 5 puntos; Super Super, con 2,5; y A la tarde, con 2,3 puntos.

La noche del lunes en ShowMatch tuvo una invitada de lujo, la beba Ana, hija de Carolina "Pampita" Ardohain y el empresario gastronómico precandidato a legislador porteño Roberto García Moritán. La modelo presentó a su hija, nacida el 22 de julio, quien se robó el protagonismo de la velada.

En el comienzo de la emisión, Tinelli contó que Ana se encontraba junto a su mamá y su papá, en su camarín. Luego, se animó a anunciar que iba a preguntarle a Pampita si podía llevarla al estudio, y recordó: "Yo lo hice en el año 95 con Francisco, cuando era muy chiquito. Un día lo puse en el estudio con dos meses. Pero no sé si van a querer".

Pocos minutos después, llegó el momento en el que Tinelli fue a conocer a la beba. Acompañado de una cámara, el conductor de La academia se desplazó hasta el camarín, y allí la esperaba la modelo, con la pequeña en brazos. En el breve dialogo que mantuvieron, García Moritán y Pampita contaron que se turnan los horarios para hacerla dormir, y ella aseguró: "No llora nunca, se porta re bien".

Por el momento, Ardohain prefirió que la beba no fuera hasta el estudio, aunque dijo: "En unos meses sí". Pocos minutos después, y porque Ana no se dormía, Tinelli pidió tenerla en brazos. En ese instante, pareció que la pequeña cerró sus ojos, ante la sorprendida mirada de su mamá que susurró: "El tío Marce la durmió, me vuelvo loca".

Luego García Moritán se quedó con Ana en brazos, y Pampita se dirigió al estudio donde retomó su silla de jurado, para continuar con las puntuaciones de la noche. De ese modo, este lunes marcó el regreso oficial de la modelo a su trabajo en televisión, ya que no solo regresó a ShowMatch, sino también a su propio ciclo, Pampita Online.