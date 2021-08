Casi se funde como empresario: se reconvirtió y potenció una franquicia de servicios de albañilería

Un emprendedor creó "Tualbañil.com", un servicio integral de remodelaciones y construcción. Ya cuenta con 20 franquicias y hasta exportó el modelo

¿Qué harías si tu negocio va camino a una crisis, y encima vas a jugar al fútbol, te lesionás y te esperan cinco meses en cama? Y como si fuera poco, aparece la pandemia y dejás de facturar. Tenés empleados y franquiciados desesperados. Nadie sabe qué va a pasar. mirás al techo y sabés que si continuas así, vas camino a quebrar.

Con este panorama, cualquiera podría pensar que Cristian Blanco, el fundador de Tualbañil.com, es uno de los tantos empresarios fundidos. Por el contrario, hoy crece, suma franquicias y una nueva unidad de negocios. ¿Cómo lo logró?

TuAlbañil.com es una empresa que desde el 2012 se dedica a ofrecer soluciones de reparación y reformas. Hoy cuentan con más de 20 franquicias, dos en Uruguay, una en México. A partir de la pandemia reconvirtieron su empresa, mejoraron el servicio, aumentaron las ventas y lanzaron su crowdfunding que les permite obtener inversiones para encarar proyectos inmobiliarios de mayor tamaño. ¿Cuál fue la clave para no entrar en crisis y crecer?

Una nube negra

En sus comienzos, el negocio de Cristian Blanco, fundador de TuAlbañil.com, se basaba en gestionar y vender reformas y reparaciones domiciliarias. La venta del servicio se llevaba a cabo en conjunto con sus franquiciados quienes, a su vez, ejecutaban las obras. Llegado el 2020, la empresa estaba en pleno crecimiento y ya contaba con más de 15 franquiciados. Pero Cristian notaba que estaban a punto de estancarse ya que el nivel de ventas no era suficiente y el servicio prestado no era el óptimo. De no revertirlo entrarían en una crisis.

"Cada etapa de crecimiento tiene sus propios desafíos y hay que tratar de sortear las dificultades adaptando el negocio a las nuevas circunstancias que se presentan" explica. Mientras Cristian pensaba cómo mejorar su negocio, surgieron dos problemas que lo obligaron a frenar.

Por un lado, tuvo una lesión que lo dejó en cama cinco meses "Un día fui a jugar al fútbol con mis amigos y me rompí el tendón de aquiles, me tuvieron que operar y me indicaron reposo", recuerda. Y por otro, la situación de pandemia detuvo por completo la actividad.

Ante esta situación que generó miedo en todo su entorno, Cristian tomó su lado más optimista y emprendedor para sacar provecho y reconvertirse. "La pandemia fue un freno complicado que significó una oportunidad para pensar estratégicamente el modelo de negocio", reconoce Cristian. Analizó el contexto y apostó a que el dinero que no iba a poder destinarse a viajes al exterior podría volcarse al área de la construcción y era un buen momento para capitalizar esa demanda.

"La realidad del emprendedor argentino es la de seguir avanzando. Apostar a que va a funcionar. Cuando los franquiciados me llamaban yo les decía que íbamos a avanzar, un poco para convencer de que había que seguir", reconoce.

Mirar hacia adentro y mejorar

Lo primero que hizo fue mirar hacia adentro de su empresa y detectar cuáles eran los puntos que necesitaban mejorar. "Antes el franquiciado estaba colocando un azulejo y a la vez estaba pensando que tenía que ir a visitar y vender una obra, lo sacabamos totalmente de foco y eso bajaba la calidad del servicio", confiesa.

De esta manera decidió que debía profundizar el uso de la tecnología para comercializar, absorber las ventas y mejorar la fiscalización de las obras para así alcanzar un servicio óptimo que se refleja en la confianza del cliente.

Aprovechó la detención de la actividad y reformuló el sistema. Dejó de incorporar franquiciados y se dedicó a precotizar trabajos de forma virtual. "Convencí a los franquiciados que el cambio iba a ser positivo. Cuando se rehabilitó la actividad, nos dispusimos a concretar las ventas y pudimos ofrecer continuidad de trabajo a los nuestros socios. Compraron automáticamente este nuevo esquema porque vieron resultados inmediatos resultados inmediatos", explica Cristian.

No solo los franquiciados estuvieron más cómodos al dejar de preocuparse por las ventas sino que también los clientes recibieron una mejor calidad del servicio. En este punto, TuAlbañil decidió hacer foco para que les trajera un crecimiento asegurado.

"El servicio tiene que ser óptimo y generador de recomendaciones. Necesitamos que la experiencia del cliente sea superlativa para generar ese cono de expansión de recomendaciones que es el boca en boca" explica. Incorporaron un equipo de coordinadores conformado por ingenieros y arquitectos para alcanzar una supervisión profesional y un ojo clínico que dé garantías a los trabajos. Comenzaron un trabajo de capacitación de los equipos de trabajo.

La pandemia incrementó las inversiones en reformas del hogar

Crecer desde la confianza

Gracias a los cambios que aplicó en su modelo de negocio, pudieron pasar de realizar pequeñas reparaciones a llevar a cabo trabajos más importantes, como remodelaciones y obras. Con la intención de continuar creciendo y queriendo aprovechar la confianza que TuAlbañil.com ganó en el mercado, incorporaron un modelo crowdfunding para captar inversiones que les permitieran alcanzar desarrollos inmobiliarios completos. "Consiste en una inversión inmobiliaria en pequeños módulos. El cliente puede invertir su parte y luego de la venta de una propiedad puede recibir un retorno. Históricamente en Argentina la inversión más segura siempre fue el ladrillo", explica Cristian.

Las obras de mayor tamaño le permitieron una mayor estabilidad a los franquiciados que, gracias al trabajo del gerente de operaciones de TuAlbañil.com armaron una red de trabajo, mejor capacitada y de valor que se refleja en servicio y en la satisfacción del cliente. "El franquiciado debe convertirse en un constructor nato. Debe ser líder y conformar un grupo de profesionales estable y a cambio nosotros les aseguramos continuidad de trabajo" cuenta.

#Metele

Debido a la alta demanda que tienen, siguen en la búsqueda de incorporar nuevos miembros a su red. "Estamos en un nivel de operación que necesitamos seguir incorporando, ya no, franquiciados sino que ahora buscamos equipos de trabajo. Un concepto nuevo. Profesionales de la construcción que se incorporen con todo su equipo a la franquicia de Tualbañil.com. Nuestra misión es profesionalizar la industria", aclara Cristian.

El ejemplo de TuAlbañil.com es un caso de reconversión interna que se refleja en crecimiento y en un cambio de imagen en el mercado. Su fundador, Cristian Blanco, tuvo que pasar una gran nube negra pero no se dejó derrotar. "Hay que tener una mirada positiva primero, pero hay que ejecutar las ideas y no procrastinar. No dejar pasar el tiempo para realizar cambios, no tener miedo a los errores, y si los cometemos, saber capitalizarlos. Equivocarse rápido, aprender y capitalizar el error".