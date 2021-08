Duras críticas de Mujica sobre las polémicas visitas a Olivos: "Veo a la pobre Argentina enferma de estas cosas"

"Hay una especie de pacto no escrito que se ha mantenido a lo largo de los años donde nadie se mete en las cuestiones personales", dijo el expresdiente

El expresidente de Uruguay José Mujica se refirió a los cuestionamientos que recibió el presidente Alberto Fernández por algunas reuniones que mantuvo el año pasado, en medio de las restricciones por el coronavirus. Y criticó a quienes utilizan "cuestiones personales" en la contienda política, advirtiendo que ve "a la pobre Argentina enferma de estas cosas", porque considera que esto "degrada a la sociedad" y "destruye la confianza".

"He visto televisión argentina estos días y me duele. Hay una especie de pacto no escrito que se ha mantenido a lo largo de los años donde nadie se mete en las cuestiones personales o íntimas en la contienda política", sostuvo el exmandatario uruguayo, en su columna semanal por radio.

El referente uruguayo formuló estas declaraciones a raíz de la polémica surgida a partir de que el diputado y precandidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, cuestionara la visita que la actriz Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la Residencia de Olivos, y utilizara declaraciones misóginas.

En ese marco, Mujica llamó a "pelear por no envilecer la historia argentina" y agregó: "Veo a la pobre Argentina enferma de estas cosas, se está destruyendo la confianza. Se puede ser de derecha, de izquierda, de centro, pero hay que tener cierta altura".

Además consideró que este es un problema que inevitablemente va a producir "reacciones a la altura de lo que profesa".

"Si se degrada la calidad del debate en realidad nos degradamos como sociedad. Este es el problema, se sabe de dónde empieza, pero no se tiene idea de donde se termina", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la democracia está basada en la convivencia y "con el insulto está bombardeada" porque "una cosa son las diferencias y otra es la ofensa".

"Lógicamente si se siembran vientos, vienen tempestades. Una cosa es la pasión y otra el fanatismo, este último nos enceguece y termina envileciéndonos. Lo lamento porque todos estamos expuestos a esto", sintetizó.

Visitas "VIP" a la Quinta de Olivos

"Acabamos de denunciar penalmente a Florencia Peña", dijo Yamil Santoro

El precandidato a legislador porteño de Republicanos Unidos Yamil Santoro amplió la denuncia ante la Justicia por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional y apuntaron contra la actriz y conductora Florencia Peña.

"Acabamos de denunciar penalmente a Florencia Peña. Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde Republicanos Unidos contra Alberto Fernández por el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional", informó Santoro en su cuenta de Twitter.

En la misma publicación subió una imagen en donde se puede ver parte del documento presentado, en el que exigen que tanto la actriz como el Presidente deben brindar explicaciones sobre por qué concretaron una reunión de manera presencial durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Acabamos de denunciar penalmente a @Flor_de_P. Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde @rep_unidosAR contra Alberto Fernández x el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional. pic.twitter.com/7p626QbOHI — Yamil Santoro (@yamilsantoro) August 5, 2021

"Por lo expuesto, corresponde ampliar la denuncia a Florencia Peña, toda vez que habría participado de reuniones desvinculadas de actividades esenciales durante el período en que se encontraba vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas ‘esenciales’", precisaron en el escrito.

La causa, que también involucra a la modelo Sofía Pacchi por las múltiples violaciones a las normas sanitarias, quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Ramiro González, quien deberá resolver si impulsa la investigación o la desestima.

Acaba de ingresar una denuncia penal contra @alferdez y Sofia Pacchi por las múltiples violaciones a las normas sanitarias. Fue formulada por dos dirigente juveniles de @repunidosCABA, @Marcos_Longoni y @abriifer. Tendrán que explicar en la Justicia que hacían. — Yamil Santoro (@yamilsantoro) July 28, 2021

En defensa de Florencia Peña

No obstante, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, apoyó este miércoles a la actriz en su denuncia contra los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

"Los ataques direccionados hacia Florencia Peña en particular, y los discursos de odio, en general, no deben ser tolerados", escribió la funcionaria del Frente de Todos, y agregó: "Trabajamos por un país libre de discursos de odio y violencias".

La actriz de Casados con Hijos, a través de su abogado, Fernando Burlando, denunciará a los diputados nacionales Iglesias y Wolff, de Juntos por el Cambio, por sus declaraciones sobre su visita a la Quinta de Olivos. El abogado contó en declaraciones a Intratables que este jueves se reunirá con Sergio Massa y que pidieron que ambos diputados sean separados de la Cámara baja.