Insólito video: Randazzo utiliza una imitadora de Cristina en su spot publicitario

El precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos recrea una supuesta vieja discusión con la actual vicepresidenta en una publicidad

El precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, presentó su primer spot de campaña en el que reproduce una supuesta discusión con la expresidenta Cristina Kirchner, en junio 2015.

En ese año, quien era ministro del Interior y Transporte, rechazó ser candidato a gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini, ya que pretendía enfrentar al mismo Scioli en las internas presidenciales que la actual vicepresidenta no habría aprobado.

Este insólito video, que tiene una duración de menos de un minuto, comienza con una toma del frente de la Quinta de Olivos, aclarando que se trata del junio de 2015.

Luego arranca con un supuesto diálogo que había habido en ese entonces entre Randazzo y Cristina, quien es representada a través de una voz que la imita y que va elevando el tono con un insulto tras otro.

Mientras que va transcurriendo esta conversación, se ven imágenes de unas manos de una mujer llena de joyas.

El spot comienza con una imagen de la Quinta de Olivos recreando junio de 2015

El supuesto diálogo que se recrea en el spot

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... (PIP) madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... (PIP) la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... (PIP) en todos y la p... (PIP) madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos PIP PIP PIP PIP PIP.

Al final, el spot cierra con una voz en off que lee las leyendas que aparecen en pantalla al final del supuesto diálogo recreado: "Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien".