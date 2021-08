Fuerte cruce de Guadalupe Vázquez y Antonio Fernández Llorente: "Conmigo no"

Tras la denuncia de la periodista, el conductor apuntó fuerte contra ella en la red, pero la periodista no se lo dejo pasar y le respondió con todo

Guadalupe Vázquez y Antonio Fernández Llorente protagonizaron un tremendo cruce en la red luego de la grave denuncia de la periodista contra el conductor tras sus amenazantes comentarios en pleno aire de C5N por la foto del festejo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández en Olivos que la integrante de La Nación sacó a la luz.

"Quiero que quede en claro que en ningún momento amenacé a @guadavazquez ni tampoco soy mafioso ni nada que se le parezca. Son todos inventos y si se siente amenazada no será por mi ni por nadie de C5N", escribió Fernández Llorente en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, agrego: "Tampoco creo que le pase nada a @guadavazquez por una nota de investigación. Nadie la mencionó solo dije que está bueno investigar para saber quien es quien. Nada más", aseguro el periodista, quien fue fuertemente repudiado en las ultimas horas por sus inquietantes dichos.

Guadalupe Vázquez, quien fue mencionada por Fernández Llorente en su post, contesto de manera contundente: "Hola, acá 'la que dio la primicia', la que te preguntabas ayer dónde está y con quién sale (?). ¿Qué más querés saber? ¿Dónde vivo? Yo te pregunto Por qué en vez de indagar sobre mi vida privada no te hacés la única pregunta que como periodista te tenés que hacer: ¿Es veraz la foto? ¡SI!", señaló.

"¿Tanto te piden, Fernández Llorente? ¿Salir a perseguir colegas que hacen su trabajo? ¿Vos te hacés llamar 'periodista'? A mí no me vas a llevar a tu barro. Hay que estar muy limpio para querer ensuciar a otro, y ése, claramente, no es tu caso", le aseguró la periodista de LN+ al conductor de C5N. "Conmigo, no, Fernández Llorente", sentenció.

En otro posteo, Antonio Fernández Llorente la mencionó nuevamente y le dijo: "@guadavazquez ni tu dirección ni nada, no comprendo tu embestida contra mi persona ni porque me tildás de mafioso. Cada cual seguirá en lo suyo yo defendiendo un modelo inclusivo y vos a los impresentables que defiendes en el diario de (Mauricio) Macri".

Cuando otro seguidor le indicó que lo que estaba haciendo era un apriete a una colega, Fernández Llorente respondió: "Los periodistas no aprietan a periodistas eso lo hacen los mafiosos nosotros opinamos con libertad y decimos lo que pensamos y defendemos los ideales que creemos", sostuvo el conductor y militante kirchnerista.

Minutos después, añadió, sin mencionar a nadie: "Que loco me tildan de machirulo o los mismos que dijeron que Florencia Peña era la peter* del presidente. Son unos caraduras impresentables. Ahora pongamos todos las cartas sobre la mesa. Pero todas las cartas. A quien le quepa el sayo que se lo ponga". "Hablan de misoginia desde el canal que tildaron de Yegua a Cristina Fernández de Kirchner, maltrataron a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y trataron de peter* a Florencia Peña y nunca mencionaron la deuda que contrajo Macri son unos caraduras", expuso enojado.

Lejos de sosegarse o pedir disculpas, Fernández Llorente fue por más: "@guadavazquez vos hablás de mafiosos cuando trabajás para la mafia que se quedó con papel prensa la misma que fue cómplice de la última dictadura militar; hablas de misógino en el canal que trata de yegua a Cristina. No seas caradura".

"Se victimizan desde el diario que fue cómplice de la dictadura militar y se apropió de papel prensa y ahora se asoció al Macrismo para tratar de infectadores a los médicos. ¿Por qué no publicaron jamás los atropellos del Macrismo?", cuestionó. Y aseguró que "No estoy re calculando, solo que no entendieron nada ni siquiera lo que dije me refería al entorno del Presidente que lo descuidan y no saben anticiparse a nada ahí si querés saber la verdad pregunta quien es Juan Pablo Biondi", cerró Antonio Fernández Llorente.

Por último, Guadalupe Vázquez manifestó: "El ladrón cree que todos son de su condición: son tan turbios que no pueden entender cuando algo no lo es. Busquen tranquilos que no van a encontrar nada más que a una periodista honesta haciendo su trabajo. A mí no me van a callar"