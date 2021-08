"No me van a hacer caer por este error": Alberto Fernández volvió a hablar sobre el escándalo de la foto en Olivos

En pleno acto de inauguración del Centro Universitario de Innovación, el presidente Alberto Fernández hizo referencia al escándalo de la foto en Olivos

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes 16 de agosto el acto de inauguración del Centro Universitario de Innovación, ubicado en La Matanza. El edificio, que tiene 5 mil metros cuadrados, podrá alojar a 3 mil estudiantes, en tres turnos, y apunta a la formación de profesionales "en función de las necesidades de la sociedad del conocimiento".

El primer mandatario estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente Fernando Espinoza, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta; y los principales candidatos bonaerenses del Frente de Todos para las elecciones 2021, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, entre otros.

Es la tercera vez que Fernández aparece públicamente luego del escándalo de las imágenes del festejo de cumpleaños número 39 de la primera dama, Fabiola Yañez, realizado el 14 de julio de 2020, en plena vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En este sentido, el Presidente asumió la responsabilidad por la foto en la Quinta de Olivos. "Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, el único responsable soy yo", afirmó Fernández. Al mismo tiempo, agregó: "Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eche la culpa a mi compañera. Me hago cargo y doy la cara".

Alberto Fernández hizo referencia al escándalo desencadenado por la foto en Olivos

"Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas", indicó el Presidente.

A continuación, con un tono algo más elevado, aseguró: "No me van a hacer caer por este error". Asimismo, indicó que durante el fin de semana estuvo "leyendo las cosas que decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño de mis compañeros".

Además, dijo: "Si alguno piensa que me van a a hacer caer, me fortalecen", haciendo referencia a la cantidad de críticas que recibió.

Después de mencionar el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia presidencial, el jefe de estado dejó las disculpas para contraatacar contra el ex presidente, Mauricio Macri.

"Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Me muevo como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente", empezó Fernández, para luego agregarle voltaje eleccionario a su discurso.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la ciudad de González Catán https://t.co/6hg7gfgYc7 — Casa Rosada (@CasaRosada) August 16, 2021

"Pero nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas por cerrar los ministerios de Educación, Salud o Trabajo, o porque me arrodille frente al FMI y endeude a la Argentina", declaró, torpedeando a Macri, que hasta el momento no ha hecho apariciones públicas en el país luego de sus vacaciones en Capri y Cerdeña.

"Mis hermanos no se benefician con ningún negocio", aseveró linkeando su crítica con la concesión de los peajes en la autopista Panamericana y en la Autopista del Oeste durante el mandato de Cambiemos. "Tampoco tengo pedir disculpas por tener una mesa judicial", cerró el mandatario.

La obra inaugurada por Alberto Fernández

Alberto Fernández puso en marcha el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

El acto se realizó en la localidad de González Catán y contará con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.

El Centro Universitario de la Innovación puesto en marcha por Alberto Fernández

El CUDI, construido por la Municipalidad de La Matanza, será el lugar donde se cursarán carreras dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur).

El objetivo de este centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud, según informó NA.

El edificio, de 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos, posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre, así como su área de investigación contará con cuatros laboratorios para las distintas carreras.