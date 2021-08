Crisis en Afganistán: impactantes imágenes de personas cayendo de un avión que despega

Los terroristas talibanes actualmente controlan la capital de Afganistán, por lo que muchos afganos se aglomeran en las puertas del aeropuerto internacional para trata de huir. Las imágenes de decenas de personas intentando subirse a los aviones que evacúan a quienes pueden han dado la vuelta al mundo a través de redes sociales y de medios locales.

En uno de los vídeos se puede ver cómo dos afganos se caen de un avión al que se habían agarrado luego de que este hubiera despegado.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021