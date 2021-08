Rating: Tinelli no levanta cabeza y hasta Guido Kazcka ya tiene picos más altos que ShowMatch

En el inicio de la salsa de tres, se presentaron Flor Vigna con Facu Mazzei y su tío, Pachu Peña con Nazareno Móttola y Cande Ruggeri junto a su abuela

El horario estelar del lunes en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, en el que impuso Telefe Noticias con un pico de 13,8 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 9,4 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 11,8. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 21 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina, con el comienzo de los octavos de final, y la salsa de tres de ShowMatch, con Marcelo Tinelli, fue para Telefe con picos de 23,3 puntos versus la marca máxima de 10,7 puntos del certamen de eltrece, en la noche que se presentaron Flor Vigna con Facu Mazzei y su tío, Pachu Peña con Nazareno Móttola y Cande Ruggeri junto a su abuela.

Rating: las competencias del mediodía y de la tarde

Al mediodía en competencia directa se impuso Los ángeles de la mañana, en eltrece, con picos de 5,9 con una denuncia contra la "China" Suárez y Benjamín Vicuña y los conflictos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Flor de equipo, en Telefe, llegó a una marca máxima de 5,5.

A la tarde Dulce ambición, en Telefe, llegó a 9,7, seguido de El club de las divorciadas, en eltrece, con una marca máxima de 7 puntos. Super Super, en El Nueve, obtuvo pico de 3,5 puntos, y A la tarde, en América, llegó a los 2,5 puntos.

Canal que ganó el rating del lunes 23 de agosto

Tras perder la franja de la primera tarde y ganar la segunda tarde y el horario estelar, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 3,4 puntos. Además, tuvo los tres programas más vistos del día.

Promedio el día por canal

Telefe: 10,6

eltrece: 7,2

El Nueve: 3,4

América: 2

TV Pública: 0,3

Los tres programas con más rating

La voz argentina: 21,2

Doctor Milagro: 17,5

Telefe noticias: 11,2

Destacados del rating del lunes 23 de agosto

La voz argentina, en Teklefe, alcanzó con el comienzo de los octavos de final un promedio de 21,2 puntos. Fue lo más visto de la jornada y la marca más alta de las últimas dos semanas y medio.

100 argentinos dicen cosechó un rating de 10,6 puntos. Ganó su franja y fue la medición más alta en la historia del ciclo y el cuarto programa más visto del día. Además, fue lo más visto de eltrece y clave para que el canal se imponga en la primera tarde.

Intratables midió 1,3 puntos. Quedó cuarto en su franja compitiendo con La hora exacta y tercero con Fuego amigo. Dulce ambición midió 9,1 puntos. Ganó su franja y fue s la medición más alta de la novela de la última semana y media.

La voz argentina: Un participante regresó luego de recibir las disculpas del jurado

La voz argentina comenzó el lunes con uno de los momentos más esperados. Tres participantes que fueron eliminados tuvieron la posibilidad de regresar. Al comienzo de la emisión, Marley recibió en el estudio a Stefi Roitman, quien condujo el ciclo dedicado a un grupo de cantantes y su segunda oportunidad.

El primero en cantar fue Gustavo Tacchi, que interpretó "Maravillosa esta noche". Luego siguió Fernanda Romero, con "En cambio no", y en tercer lugar estuvo Ignacio Sagalá, con "Without You".

Finalizados los números, los tres aspirantes a regresar se reunieron ante el jurado y se quedaron a la espera de saber el resultado final, para descubrir quién se quedaba en el certamen.

Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky votaron a través de sus teléfonos, y luego se reveló que, con tres puntos, el participante elegido era Ignacio Sagalá.

Este cantante de 19 años quedó eliminado en las audiciones a ciegas, y ninguno de los jurados lo eligió. Ellos luego expresaron su arrepentimiento, y el apoyo del público en redes le brindó esta segunda oportunidad.

De ese modo, Sagalá debió elegir el equipo al que quería sumarse, y el primero en tomar la palabra fue Ricardo Montaner: "Yo dije que sentía que me había equivocado, y acuérdate de eso. Yo quiero reivindicarme contigo, y llevarte de la mano hasta la final".

Lali agregó: "Ese día fue duro. En mi caso yo estoy aprendiendo a ser coach de este programa, y creo que con vos terminaríamos de coronar esta etapa final. Casi que te ruego que vengas al team Lali".

La Sole también quiso convencerlo de ir con ella, y comentó: "Esto que está ocurriendo lo lograste con tu carisma y esfuerzo; me da mucho gusto que estés acá. Me encantaría de todo corazón que vengas a mi equipo". Ricky Montaner concluyó: "En nuestro equipo no tenemos una voz como la tuya, encajarías perfecto, y tendrías un lugar muy tuyo para poder brillar".

Finalmente, el joven cantante debió hacer una elección, y dijo: "Gracias a los cuatro equipos. Yo creo que voy a respetar la decisión primera que tomé cuando entré al programa: me voy con Montaner".