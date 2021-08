Charlie Watts: la historia de un fanático del jazz que revolucionó el mundo de la música

Hijo de un camionero, creció en Wembley, cerca de Londres. A los 10 años, descubrió el jazz y el blues. Comenzó a tocar convirtiendo un banjo en un tambor

El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts murió a los 80 años en un hospital de Londres, semanas después de que se retirara de la gira No Filter de la banda pactada entre septiembre y noviembre.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento", dijo su publicista Bernard Doherty, en un comunicado.

Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941, en Londres, Inglaterra. Durante más de cuatro décadas ha sido una destacada figura en el mundo del rock 'n' roll, sobre todo como el veterano baterista de The Rolling Stones.

Hijo de un camionero, creció en Wembley, cerca de Londres. A los 10 años, Watts descubrió el jazz y el blues; Miles Davis y John Coltrane fueron dos de sus primeras influencias. Comenzó a tocar música por su cuenta unos años más tarde, convirtiendo un banjo en un tambor.

Pero la música era solo un interés secundario para Watts en ese momento. Abandonó la escuela a los 16, y luego estudió en la Harrow School of Art.

En 1960, Watts consiguió trabajo en una agencia de publicidad de Londres. Mostró sus talentos literarios y artísticos a través de su libro infantil sobre la leyenda del jazz Charlie Parker, Ode to a High-Flying Bird, que se publicó en 1961.

Watts también tocó la batería con una variedad de grupos, incluyendo Blues Incorporated de Alexis Korner, parte importante de la floreciente escena del blues de Londres.

Watts, sin embargo, abandonó la banda cuando ésta se hizo más popular, porque no quería dejar su trabajo diario.

El guitarrista Jones formó los Rollin 'Stones (más tarde renombrados como los Rolling Stones) con el cantante Jagger, el pianista Ian Stewart y los guitarristas Keith Richards y Dick Taylor en 1962.

Después de haber rechazado los Stones, Watts finalmente accedió a unirse al grupo y tocó su primer concierto con la banda en enero de 1963.

Los Rolling Stones

"Para mí, era solo otra oferta de trabajo", explicaría más tarde Watts. No podía haber anticipado que el grupo pronto sería la próxima gran sensación del rock, ni podría haber predicho que los Stones seguirían siendo una de las bandas de rock 'n' roll más veneradas en la historia de la música.

En 1964, los Rolling Stones llegaron al puesto n. ° 3 en las listas pop británicas con su versión de "It's All Over Now" de Bobby Womack.

Mientras el resto de la banda cultivaba su imagen de chicos malos del rock, Watts se estaba estableciendo. Se casó con Shirley Ann Shephard en 1964, y la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Seraphina cuatro años más tarde.

Los Stones anotaron su primer hit No. 1 en los Estados Unidos en 1965 con "(I Can't Get No) Satisfaction".

En la década de 1980, Watts había encontrado tiempo para buscar otros proyectos por fuera de los Stones.

Volvió a su primer amor, el jazz, formando una serie de grupos diferentes, incluida una banda de 32 integrantes llamada Charlie Watts Orchestra. Por la misma época, tocó con Stewart, miembro de los Rolling Stones, en la banda Rocket 88.

A principios de la década de 1990, Watts lanzó varios álbumes con otro grupo, Charlie Watts Quintet, incluido un tributo a Charlie Parker.

Posteriormente, se unió al baterista Jim Keltner en el proyecto Charlie Watts / Jim Keltner del año 2000, que abarcó un amplio espectro de estilos musicales.

En 2004, sacó un álbum bajo el nombre de Charlie Watts y el Tentet, otro conjunto de jazz. También en 2004, Watts, un fumador veterano, fue diagnosticado con cáncer de garganta. Después de recibir tratamiento, el músico se recuperó por completo.

En años más recientes, Watts ha ganado fama por su trabajo con la banda de swing A B C & D de Boogie Woogie. El músico continúa grabando y tocando con los Stones, y ha dicho que planea quedarse con la banda hasta que Jagger o Richards decidan retirarse.

Concierto histórico en La Habana

Los Rolling Stones hicieron historia el 25 de marzo de 2016, cuando tocaron en un concierto gratuito para 500.000 personas en La Habana, Cuba.

"Hemos actuado en muchos lugares especiales durante nuestra larga carrera, pero este espectáculo en La Habana será un hito para nosotros, y, esperamos, para todos nuestros amigos en Cuba", dijo la banda en un comunicado.

El show de La Habana fue el primer concierto de la banda en Cuba y parte de su gira sudamericana de 2016.