Qué es el género no binario y qué famosos se identifican con la X

El género no binario hace referencia a personas que, precisamente, se identifican fuera del binarismo clásico con el que se denomina a los géneros

El género no binario agrupa a las personas con una identidad de género fuera del binarismo de género. Esto significa que no se identifican como hombres o mujeres.

Es decir, pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo (género maverique o disidente); con dos (bigénero), tres (trigénero) o más géneros (pangénero) simultáneamente; tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica; o ser agénero si no se identifican con ningún género total o parcialmente.

Es importante mencionar que, además, se denomina cuirgénero (genderqueer) a todas aquellas personas no binarias que, además de tener una identidad de género no mayoritaria, tampoco se sienten identificadas con ninguna expresión de género.

El género no binario a través de la Historia

En la mitología mesopotámica ya había referencias personas que no eran hombres ni mujeres, es decir, de género no binario.

De hecho, tablas sumerias y acadias del segundo milenio a. C. y 1.700 a. C. describen mujeres a las que no se les permitía o no podían tener hijos, hombres que viven como mujeres, personas intersexuales, personas homosexuales y otros. Incluían sus roles en la sociedad y las palabras para diferentes tipos de ellos.

En escritos del antiguo Egipto (2.000-1.800 a. C.) se daba lugar a la existencia de un tercer género, sekhet (traducido generalmente como "eunuco").

Los jeroglíficos de este último incluyen una figura sentada que, aunque generalmente se identifica como un hombre, la palabra para hombre incluía un jeroglífico que mostraba explícitamente un pene, cosa que estos no. También se baraja la posibilidad de que estos sean hombres homosexuales y no necesariamente a uno castrado.

En otra punta del mundo, en la cultura tradicional hawaiana, también existían variaciones del género: los rae rae o māhū eran parte de un tercer género que poseía sus propios roles dentro de la sociedad similares a lo de los fakaleiti de Tonga y a los fa'afafine de Samoa.

La categoría de género māhū existía en sus culturas durante los tiempos previos a la colonización y continúa existiendo al día de hoy.

Cuáles son las identidades no binarias

Tercer género y Maverique

El tercer género o tercer sexo es un concepto antropológico y sociológico que se emplea para clasificar a aquellos géneros totalmente alejados de los conceptos de hombre o mujer que actualmente se reconocen como válidos.

El término designa a personas que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico, pero que al no ser masculina ni femenina, es entendida como un tercer género.

Maverique (género disidente o inconformista) es la alternativa occidental al tercer género, ya que incluye a todas las personas occidentales que, aunque se identifican con un género concreto, lo hacen con uno que no tiene ninguna relación con lo masculino, lo femenino u otro grado intermedio.

Esto es, una persona maverique se autoidentifica con un tercer género totalmente ajeno al binarismo, siendo este un género heterodoxo y fuera de lo convencional​ que cada persona experimenta de forma distinta y totalmente subjetiva.

Por tanto, los maverique no son personas agénero o con apatía hacia estos.​ El término maverique fue acuñado por Vesper H., creador del blog Queer as cat, para describir su propio género en 2014.

Bigénero, trigénero y pangénero

Las personas bigénero y trigénero se autodenominan simultáneamente con dos o tres géneros distintos, que pueden ser el género masculino, el género femenino u otros géneros no binarios.

A su vez, las personas pangénero pueden autopercibirse con más de tres géneros o con todos aquellos que existen en su propia cultura. En estos casos, una persona bigénero, trigénero o pangénero podrá sentirse por igual de todos sus géneros o tener una predominancia mayor por uno o varios de estos.

Del mismo modo, la autoidentificación con sus géneros podrá ser siempre fija o bien fluctuar de forma permanente o esporádica.​ En este último caso, además de ser bigénero, trigénero o pangénero, estaremos ante personas de género fluido.

Género fluido

Las personas de género fluido son aquellas que "pasan" entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación.

El género fluido establece períodos de transición imprecisos y variables, identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos.

El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales; sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad de género. En este sentido, se les denomina género fluido por ser una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento.

Estas personas, que son de género no binario, pueden fluir de lo masculino a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, sólo entre géneros no binarios o entre todos los géneros. Aunque su fluir puede darse sin motivo alguno, también existen casos de mutogénero en los que se fluye hacia un género u otro dependiendo del entorno, de las personas o de la interacción con cosas, objetos, animales o ideas.

Agénero

Las personas agénero, que también entran dentro de la categoría de género no binario, presentan una ausencia total o parcial de género, bien sea de forma permanente o esporádica.

Regularmente, las personas agénero no suelen identificarse con ningún género, aunque en ocasiones pueden autopercibirse parcialmente con el género masculino, con el género femenino, con los géneros no binarios o con todos los géneros que existen en su cultura.

Las personas agénero no deben confundirse con las personas asexuales, pues la identidad de género es un concepto totalmente independiente de la orientación sexual.

Género no binario: cuál es el estatus legal en el mundo

Alrededor del mundo, hay muchos países que reconocen al género no binario y donde los ciudadanos pueden hacer un cambio en su documento de identidad para reflejar su género autopercibido, entre los que se encuentra Argentina.

El listado de países que reconocen el género no binario es el siguiente:

Argentina

Australia

Bangladés

Canadá

India

Nepal

Nueva Zelandia

Países Bajos

Finalmente, se debe tener en cuenta que a nivel internacional se adoptó la nomenclatura "X" como inicial para el género no binario en los pasaportes o documentos de identidad. Sin embargo algunos países poseen otras nomenclaturas para los documentos de identidad.

¿Qué países tienen documento con X?

El documento no binario que puso en marcha la Argentina ya se viene utilizando en un grupo reducido de países, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania.

En Canadá este tipo de documento entró en vigencia en agosto de 2017. En el país norteamericano, son designadas como "X" aquellas personas transgénero o que no quieran identificarse con masculino o femenino.

Unos meses antes, el gobierno canadiense había aprobado un proyecto de ley que agregaba la "identidad de género y expresión de género" junto a raza, religión, edad, sexo u orientación sexual entre los motivos de discriminación prohibidos por la Carta de Derechos del país norteamericano.

En Australia, la Corte Suprema analizó en 2014 el caso de una persona que, después de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo, solicitó a la Registraduría expedir un certificado que indicara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría "no específico".

La Registraduría manifestó que eran inválidos tales documentos porque no contemplaban esa categoría, por lo cual el máximo tribunal del país de Oceanía dispuso reconocer la categoría "no especifico" y luego el gobierno australiano estableció que legalmente se permitía a las personas elegir su género en su pasaporte, ya sea bajo la letra "M", "F" o "X".

Argentina puso en marcha el DNI no binario

En Nueva Zelanda, el gobierno permite que las personas cambien su género en el certificado de nacimiento una vez obtengan la solicitud aprobada por el tribunal de familia.

También pueden solicitar que en los pasaportes se cambie el género completando un nuevo formulario bajo una declaración legal que indique su género y el momento en que han expresado su identidad.

En Alemania e India también se reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino. En Holanda no existe el documento no binario pero, en cambio, se dispuso el año pasado eliminar la casilla del sexo del carné de identidad para que el ciudadano "pueda desarrollar su propia identidad en libertad".

En Uruguay, el cambio de nombre y género en la cédula de identidad está contemplado en la Ley Integral para Personas Trans, pero que no se refleja en los formularios del Registro Civil, que sólo prevé dos opciones, en clave binaria: "mujeres trans" o "varones trans".

En los últimos años en los Estados Unidos algunos de sus estados decidieron avanzar en medidas en este sentido, como el caso de California.

En 2017 el alcalde de este estado firmó un ley de "Identidad de género: mujer, hombre o 'no binario'", que se comenzó a aplicar en el certificado de nacimiento y en el carné de conducir y que amplía el reconocimiento de las personas transgénero e intersexo.

¿Cómo es el documento no binario que implementó Argentina?

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) anunció que a a partir de un decreto se reconocen identidades por fuera del binomio masculino y femenino.

Para hacerlo se incorporó la nomenclatura "X" en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer.

La decisión se enmarca en la Ley de Identidad de Género y fue anunciada en un acto en la Casa Rosada, donde el Presidente de la Nación Alberto Fernández entregó los primeros tres documentos a personas no binarias.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández anuncia la puesta en marcha del DNI para personas no binarias https://t.co/b0orN4fxAw — Casa Rosada (@CasaRosada) July 21, 2021

A través de este Decreto, se adecúa el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a la Ley de Identidad de Género (N°26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

Cabe mencionar que Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación.

¿Qué famosos se identifican con el género no binario?

Demi Lovato

Tiempo atrás, Demi Lovato compartió a sus seguidores que hacía pública su identidad de género al considerarse como una persona no binaria.

"Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en sus verdades. Les envío mucho amor", había afirmado Demi.

Miley Cyrus

Miley Cyrus decidió comunicar que se identifica con el género no binario en una entrevista que concedió a la revista Paper en 2015.

"No me identifico con ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique con ser hombre o mujer", reveló a sus 23 años.

Miley Cyrus reveló que se identifica con el género no binario

Sam Smith

En 2017, Sam Smith fue entrevistado por el diario The Sunday Times, donde reveló por primera vez no sentirse identificado como hombre ni como mujer. Allí dejó claro que se identifica con el género no binario.

Ruby Rose

Ruby Rose es una modelo e intérprete que desde los inicios de su carrera se ha identificado con el género no binario. Ruby reveló a The Guardian cómo fue que desde muy joven se sintió diferente al resto.