Los informes sobre el uso de Grindr entre sacerdotes conmocionan a la Iglesia católica

Celulares de sacerdotes de EE.UU. y el Vaticano muestran la utilización de la app que suele ser usada por la comunidad gay para encuentro entre personas.

Los informes del blog The Pillar golpean a la cúpula de la Iglesia católica estadounidense. Un análisis de datos de celulares de sacerdotes de EE.UU. y el Vaticano muestran la utilización de la app Grindr que suele ser usada por la comunidad gay para encuentro entre personas.

The Pillar, una web católica conservadora, recabó los datos y publicó una serie de informes que posteriormente fueron replicados por distintos medios, entre ellos The New York Times, los cuales llevaron a la renuncia de de monseñor Jeffrey Burrill, el ex secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

El escándalo que sacude a la Iglesia.

En los informes se afirma el uso de la aplicación de citas gay y se menciona nombres de personas vinculadas a rectorías de la Arquidiócesis de Newark, en Nueva Jersey. Asimismo, se señala que que en 2018 por lo menos un total de 32 dispositivos móviles emitieron señales de datos de la aplicación desde áreas de Ciudad del Vaticano, a las que no pueden acceder los turistas, por lo cual estarían vinculados a miembros de la iglesia.

La publicación de los informes en The Pillar generó incomodidad en los líderes eclesiásticos ya que los sacerdotes asumen un compromiso con el celibato, el cual no es flexible. El hecho de utilizar una aplicación como la mencionada contradice ese voto.

Los informes del blog también generaron rechazo al interior de la Iglesia porque supone la ruptura de la privacidad y la violación de información personal al obtener datos de los celulares de los sacerdotes, aseguró una nota de The New York Times.

Curas en medio de un escándalo.

Grindr, utilizada casi exclusivamente por hombres homosexuales y bisexuales, es la única aplicación mencionada en los informes. Asimismo, en ellos solo se hace referencia a una persona específica, Monseñor Burrill.

Las publicaciones d The Pillar se han basado en "un conjunto de datos muy grande" de múltiples aplicaciones de teléfonos que recopilados durante dos períodos de 26 semanas, uno en 2018 y otro a fines de 2019 y principios de 2020.

Cómo se usa la app

Grindr es una aplicación dirigida a chicos homosexuales y bisexuales que desean encontrarse. Les permite entrar en contacto con aquellos hombres que se encuentran más próximos a su situación física para poder iniciar una conversación y organizar un encuentro.

Según describen en la web de la app, desde su lanzamiento en 2009, Grindr se ha convertido en la aplicación de redes sociales más grande para personas homosexuales, bisexuales, trans y queer. "Tenemos millones de usuarios diarios que utilizan nuestra tecnología basada en la ubicación en casi todos los países de todos los rincones del planeta. Y todavía estamos evolucionando", explican.

"Hoy, Grindr representa con orgullo un estilo de vida LGBTQ moderno que se está expandiendo a nuevas plataformas. Desde problemas sociales hasta contenido original, seguimos abriendo caminos innovadores con un impacto significativo para nuestra comunidad. En Grindr, hemos creado un espacio seguro donde puedes descubrir, navegar y alejarte del mundo que te rodea", definen los creadores de este sistema.