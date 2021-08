Balearon en Corrientes a un diputado en el cierre de campaña: fue operado de urgencia y está grave

El hecho se produjo mientras el legislador compartía un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa

El diputado provincial de Corrientes Miguel Arias fue herido el jueves de un disparo de arma de fuego tras ser atacado por una persona mientras participaba el jueves de un acto de cierre de campaña del peronismo en una localidad cercana a la ciudad de Paso de los Libres.

"La policía reportó el traslado y vamos a evaluar el grado de la lesión", dijo a la agencia Télam el director del hospital San José de Paso de los Libres, Jorge Ferreira Dame, al confirmar el caso. El paciente fue derivado a ese centro de salud, ubicado a 55 kilómetros de la localidad de Tapebicuá, donde se produjo el ataque. Arias, integrante del bloque justicialista de la Cámara de Diputados provincial, fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona que no fue detenida.

De acuerdo con la reconstrucción de las mismas fuentes, el hecho se produjo mientras el legislador compartía un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y candidatos locales que el domingo participarán de las elecciones para autoridades municipales y provinciales.

El diputado fue operado de urgencia minutos después de recibir un disparo cuando participaba de un acto de campaña del Frente de Todos en Corrientes y será trasladado a un hospital de alta complejidad de la capital provincial.

Según el primer parte médico emitido por el centro de salud San José de Paso de los Libres, Miguel Arias ingresó a las 24.40 del 26 de agosto con un cuadro de "shock hipovolémico y excitación, provocada por una lesión traumática de una herida de arma de fuego en el abdomen".

Repudios al ataque

El gobernador correntino Gustavo Valdés fue informado del ataque contra el legislador mientras daba su discurso de cierre de campaña y al finalizar expresó su repudio a través de las redes sociales.

Repudio enérgicamente el ataque que sufrió el diputado provincial Miguel Arias en #Tapebicuá. En una sociedad democrática, la violencia NUNCA es una opción. Todo el @CorrientesGob está trabajando en el hecho y a disposición tanto del legislador como de su familia. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) August 27, 2021

"Miguel Arias, candidato a diputado del Frente de Todos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña. En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables", expresó el presidente Alberto Fernández tras enterarse de lo sucedido.

Miguel Arias, diputado del @FrenteDeTodos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña. En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables. pic.twitter.com/XrWCM9mxaY — Alberto Fernández (@alferdez) August 27, 2021

Además de desear "la pronta recuperación del candidato agredido", el Presidente exhortó al Gobierno de Corrientes a que "garantice la paz y la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo".

El diputado nacional del Frente de Todos por Corrientes, José Ruiz Aragón, responsabilizó al mandatario provincial. "Sin información oficial y sin esclarecimiento, hacemos responsable de este hecho al gobernador Gustavo Valdés", declaró.

"Como oposición en la provincia de Corrientes estamos cansados de que en tiempos de campaña se ejerza la autoridad con violencia", agregó el legislador y remarcó que "si no se esclarece este acto de brutal violencia política nos vemos en la obligación de pensar que el Gobierno apaña estos hechos".

Aragón denunció que en el momento en que se produjo el ataque pasaba por el lugar del acto peronista una caravana del radicalismo, partido que gobierna Tapebicuá: "Si mañana o pasado no hay una persona detenida yo hago responsable al gobernador Gustavo Valdés que está a cargo de la policía, no puede ser que no puedan identificar quién lo hizo en una localidad tan pequeña".

El intendente de Tapebicuá, Yoni Mendez Riveiro, repudió "enérgicamente el acto de violencia ejercido" sobre Arias. "Este tipo de actos intimidatorios son amenazantes de la democracia y de la convivencia social por las que trabajamos diariamente, por lo que exigimos a la justicia el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables", expresó en sus redes sociales, donde remarcó que se puso a disposición de la familia "para colaborar en todo, para que este hecho sea debidamente aclarado de manera urgente".

El Frente de Todos de Corrientes emitió un comunicado exigiendo "el urgente esclarecimiento del hecho, la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque; así como el juzgamiento y la condena por parte de la Justicia para quienes atentaron contra la vida de Miguel".

"Este acto criminal y de violencia política no puede quedar impune. Es inadmisible que estos hechos ocurran en el marco de una campaña en el que -en pocos días- elegiremos Gobernador, Vicegobernador, Legisladores/as, Intendentes/as y Concejales. No se puede manchar la Democracia de esta manera, los tres Poderes del Estado Provincial deben estar a la altura de la circunstancia", agregaron los representantes del Frente de Todos quien destacaron que la "fortaleza y valentía" de Arias "lo ayudarán en la recuperación".

Arias es integrante del Partido Justicialista, llegó a la Legislatura provincial en 2019 como candidato del Frente de Todos y su mandato está vigente hasta 2023. Actualmente integra las comisiones de Producción, Industria, Comercio, Turismo, Ecología y Ambiente en la Cámara Baja.

Antes de ser electo legislador, fue Secretario de Asuntos Institucionales del Municipio de Paso de los Libres y también trabajó en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).