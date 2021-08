"Suiza es más tranquilo, pero más aburrido", dijo Frederic al hablar de la inseguridad

La declaración fue la respuesta de la Ministra de Seguridad al ser consultada sobre si la única salida a la inseguridad que se vive es irse del país

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió al asesinato a tiros de un hombre de 69 años durante un asalto en la localidad bonaerense de Ituzaingo, diciendo que fue un hecho "un hecho espantoso", pero relativizó el asunto de la inseguridad diciendo que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido".

Roberto Conte, jubilado, murió como consecuencia de las herida recibida al enfrentarse a tiros con entre tres o cuatro delincuentes armados que asaltaron su casa y lograr abatir a uno de ellos. El violento episodio se registró el sábado. La víctima logró matar de un disparo a uno de los delincuentes antes de ser alcanzado por una bala en el abdomen.

"Es un hecho espantoso, nadie quiere que eso ocurra en Argentina, estamos trabajando a destajo para que ese tipo de hechos no ocurra", dijo Sabina Frederic este domingo, en declaraciones a Radio Mitre. "Hay una necesidad de cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción cuando hay antecedentes".

"Hay una necesidad de cooperación del sistema judicial", dijo la funcionaria

"Son chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad es un dato, pero también hay muchísimos argentinos y chicos cada vez más jóvenes", dijo Frederic. "Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción. La sanción no tiene porqué ser únicamente la cárcel, aunque hay que ver", agregó.

Al ser consultada sobre si la única salida a la inseguridad que se vive es irse del país, la ministra respondió: "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". "Hay que tratar de hacer de este país el mejor país posible. No poder parar este tipo de hechos genera una gran impotencia", aseguró.

Sobre la Justicia

"No soy zaffaronista", respondió Frederic al ser preguntada sobre cuál es su posición ante la delincuencia. "En la práctica, la Justicia tiene interpretaciones variables de la norma. No creo en la polarización de las posiciones. No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. La Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura", afirmó.

"El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones", dijo. "No se pueden tener políticas en abstracto, aquel que roba merece una pena. El tema es que tenemos que discutir en términos de las herramientas que nos dan. El sistema penal no da abasto con lo que está ocurriendo en la calle. La política de este gobierno está haciendo lo imposible para que no se sigan reproduciendo estas situaciones".

El 70% de la población está preocupada por la inseguridad

Entre los principales problemas que enfrenta la Argentina se destacan los relacionados con la inseguridad, cuestiones socioeconómicas (pobreza, economía e inflación) y políticas (corrupción).

Así es percibido por las personas consultadas por el Monitor de Inseguridad del Observatorio de Psicología Social Aplicada, de la Facultad de Psicología (UBA).

A pesar de una segunda ola de coronavirus, las cuestiones asociados a la pandemia no son reflejadas como prioritarias; contrariamente, son percibidas como minoritarias.

Según el informe, el ranking de percepciones sobre los problemas que afectan al país están encabezados por la inseguridad (71%), la corrupción y la pobreza (ambas con 69%) y la inflación (68%). Traducido, 7 de cada 10 personas las señalan como sus problemas centrales.

En el segundo grupo (entre el 54% y 63%) entran el desempleo o falta de trabajo, la dirigencia política y el funcionamiento de la Justicia. La preocupación por la crisis sanitaria se ubica en el décimo puesto y la reforma de la Corte Suprema quedó en el último lugar.

Al analizar estos temas, representados en los simpatizantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los primeros enfocan como problemáticas relevantes a la pobreza, inflación, desempleo y pandemia. En tanto, los segundos optan por la corrupción, inseguridad, inflación y los dirigentes políticos .

El 71% de los encuestados percibe como "muy grave" y "extremadamente grave" a la cuestión de la inseguridad; en tanto, un 80% considera que esta aumentó "algo" o "mucho" en el último año.

Entre las emociones, resaltaron a la impotencia (64%), preocupación (54%), bronca (49%) y miedo (41%). Le siguen, de lejos, otros sentimientos negativos como violencia, desesperación y resignación. A ambos lados de la grieta coinciden, con diferentes porcentajes, sobre los principales sentimientos que genera la inseguridad. La creencia de que este tema no existe y que está exagerado por los medios de comunicación es muy baja, ocupando el último puesto (3%).

En los grandes conglomerados urbanos del país la situación de inseguridad, medida entre los extremos "localidad muy segura" y "localidad muy insegura"; da una media de 70%, es decir más cercana a la segunda opción.

Los puntajes más altos se dan en el Gran Rosario, Mar del Plata y Gran Tucumán (con 83%, 75% y 74%; respectivamente). La ciudad de Buenos Aires alcanza al 58%, el valor más bajo; y el Gran Buenos Aires al 70%.

En cuanto a las evaluaciones de la gestión de los gobiernos en materia de seguridad, los tres gobiernos: Nacional, Provincia de Buenos Aires y CABA, muestran calificaciones bajas. En una calificación del 1 al 10, el gobierno porteño obtiene la mejor nota (5,1) "aunque en valor absoluto es una calificación regular". En tanto la puntuación de la administración provincial y la nacional es del 2,7 y 2,1 respectivamente.

Los ciudadanos atribuyen al mal desempeño de la Justicia como la causa fundamental del problema de la inseguridad, con "jueces garantistas que dejan libres a los delincuentes" y con la "existencia de beneficios excesivos para los delincuentes". Le siguen la falta de educación y la pérdida de la cultura del trabajo y el sacrificio.

Aquí nuevamente se observan diferentes puntos de vistas de acuerdo al espacio político de los consultados. Los del Frente de Todo s atribuyen la inseguridad a un eje socioeconómico (pobreza, marginalidad, desigualdad) y a la corrupción policial. En tanto los votantes de Juntos por el Cambio lo asignan al mal funcionamiento de la Justicia y y a la pérdida de la cultura del trabajo.

Finalmente, en cuanto a las expectativas de cómo evolucionará la inseguridad, el 77% de los encuestados cree que "aumentara mucho o algo". Solo el 1% cree que disminuirá. Eso deja en claro el "alto grado de escepticismo y desesperanza respecto a la solución del problema de inseguridad". En este sentido, 7 de cada 10 personas considera que debe cambiarse la edad de inimputabilidad.

La ficha técnica de la encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada se indica que fue desarrollada entre el 30 de mayo y el 5 de junio, abarcando todo el territorio nacional. La contactabilidad de los 3.604 casos, todos mayores de 18 años, fue a través de redes sociales según parámetros de geolocalización. El nivel de confianza alcanza al 95%.