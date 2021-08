Dragon Ball y "violencia simbólica", la denuncia del gobierno de Kicillof y la polémica en redes sociales

La presentación fue realizada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual por tratarse de contenido inapropiado para menores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció la presencia de escenas que implicaban "violencia simbólica de género" presentes en un episodio de la nueva temporada de la popular serie animada Dragon Ball Súper. La presentación fue impulsada por la ministra Estela Díaz, titular del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual ante la Defensoría del Público de la Nación.

"Desde el @MinMujeresPBA expresamos nuestra preocupación ante la @DefdelPublico por la emisión de un capítulo de Dragón Ball Súper en el que se representaba una situación de abuso sexual por parte de un mayor hacia una adolescente en el marco de una serie destinada a la niñez", manifestó Díaz desde su cuenta de Twitter oficial.

1. Desde el @MinMujeresPBA expresamos nuestra preocupación ante la @DefdelPublico por la emisión de un capítulo de Dragón Ball Súper en el que se representaba una situación de abuso sexual por parte de un mayor hacia una adolescente en el marco de una serie destinada a la niñez. — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) August 31, 2021

La Defensoría convocó a una reunión para darle tratamiento a la denuncia, de la que participaron también representantes de la empresa Warnermedia, emisora de la serie, quienes manifestaron que se trató de un error en la selección de los contenidos.

El cuestionado episodio reproducía una situación de violencia sexual perpetuada por un adulto mayor hacia un personaje menor de edad. Ante esta situación, Warner resolvió quitar del aire la tira completa.

"Al tratarse de un canal instalado como referencia en contenidos destinados a la niñez y de gran alcance regional, no se realiza una supervisión exhaustiva por parte de las y los adultos a cargo, quienes depositan su confianza en los criterios de programación de los contenidos para esta franja etaria", aseguró el gobierno provincial a través de un comunicado.

Por su parte, la Defensoría dio lugar a la presentación del Ministerio de Mujeres y diversidades, y manifestó, a través del informe semanal en el que detalla cuáles son las presentaciones que ingresan al organismo, que "el incumplimiento del Apto para todo Público dominó la escena de reclamos" de semana.

El capítulo de la polémica

La escena denunciada del manga de Akira Toriyama es protagonizada por el personaje del Maestro Roshi, quien le pide a uno de sus alumnos utilizar los "servicios" de una de sus mascotas que tiene el poder de realizar transformaciones físicas. Roshi le demanda que se convierta en una "hermosa jovencita", y declara: "Mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar".

Mientras esto sucede, otro de los personajes describe las situaciones de abuso que sufrió por parte de su maestro. A continuación, se identifica una escena explícita de violencia sexual y violación de consentimientos, en la que se ve como Roshi ingresa a la joven a un cuarto, contra su voluntad. La víctima, entre forcejeos, grita: "por favor, suélteme, no se me acerque".

A pesar de la presentación de la ministra, la denuncia generó polémicas en redes sociales, incluso en sectores ligados al feminismo que acusaron de "censura" el accionar del ministerio. "Es responsabilidad del Estado construir una instancia superadora ante la demanda que les llegó. Se supone que son especialistas, podían explicarle a la gente que demandaba sobre funciones narrativas y posiciones enunciativas", sostuvo Florencia Alcaraz, periodista y reconocida activista por los derechos de las mujeres y disidencias en un hilo de Twitter.

Los límites que el resto de los personajes le ponen al Maestro Roshi fueron parte de mi Educación Sexual Integral. Es el viejo pajero repudiado por sus acciones y la ficción así lo muestra. Es parte de la historia. No tenemos un Ministerio de Mujeres para censurar Dragon Ball. — Flor Alcaraz ???? (@florencialcaraz) August 31, 2021

España saca del aire la serie por "perpetuar estereotipos de género"

En Valencia, la cadena A Punt decidió levantar del aire la popular serie Dragon Ball, por "no encajar en su código de valores", tal y como lo confirmó el diario español "El país".

Alfred Costa, director general de A Punt en declaraciones públicas sostuvo que la serie japonesa no puede ser programada debido a no que no encaja en la legislación de género ni en el código de valores de contenidos infantiles.