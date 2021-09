Rating: ¿cómo fue la competencia entre el partido de la Argentina versus Doctor Milagro y La voz argentina?

Este jueves, la noche se vistió de celeste y blanco con el partido por las eliminatorias sudamericanas. La Argentina ganó 3 a 1 como visitante a Venezuela y el encendido varió a lo largo de los 90 minutos del encuentro. La competencia fue con los programas del horario estelar de Telefe y hubo momentos de carrera pareja.

De acuerdo a las mediciones, Doctor Milagro perdió audiencia frente el partido del seleccionado argentino. En algunos momentos por un punto y en otros, por apenas décimas. La historia de Ali Vefá atraviesa momentos impactantes y sus seguidores no aflojaron en el encendido aunque no pudo llegar a su promedio diario de 20 puntos.

Pero en la fase final del partido, todo cambió. La definición de los finalistas de los equipos de La Sole y de Mau y Ricky Montaner en La voz argentina se llevó todo el encendido. Las últimas actuaciones y las votaciones mantuvieron incluso hasta las redes so-ciales con alta demanda. El rating superó los 20 puntos para el certamen vocal mientras que las eliminatorias sólo tocaron poco más de 5 puntos.

Debido al partido, Marcelo Tinelli y eltrece decidieron no emitir ShowMatch. El ciclo fue reemplazado por una película que le deparó al canal del barrio porteño de Constitución apenas 3 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Al mediodía en competencia directa se impuso Flor de equipo, en Telefe, con picos de 6,1, primero con el caso de una abuela que busca recuperar a su nieta de manos de sus padres adictos y el repaso de La voz argentina con Ignacio Sagalá. Los ángeles de la mañana obtuvo en eltrece una marca máxima de 5,1 puntos con temas de actualidad y del mundo del espectáculo.

A la tarde, lideró Dulce ambición, en Telefe, que llegó a 9,8, seguido de El club de las divorciadas, en eltrece, con una marca máxima de 6,4 puntos; Súper súper, en El Nueve, con 2,9; y A la tarde, en América, con 2,7 puntos.

Canal que ganó el rating del jueves 2 de septiembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,1 puntos. Además, tuvo los dos programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 10,1

eltrece: 6

TV Pública: 4,2

El Nueve: 2,6

América: 1.9

Los tres programas con más rating

La voz argentina: 18,4

Doctor Milagro: 13,8

Eliminatorias 2022 - Venezuela vs la Argentina: 13,4

Destacados del rating del jueves 2 de septiembre

La voz argentina emitió sus semifinales y compitió la primera hora con el partido de Venezuela versus la Argentina, y promedió 18.4 puntos. Fue lo más visto del día peor fue la medición más baja del programa en las últimas tres semanas.

El partido de Venezuela versus la Argentina por las eliminatorias que emitió la TV Pública a las 21.30 midió 13,4 puntos. Ganó su franja y fue lo tercero más visto del jueves. Además, fue clave para que la TV Pública se ubicara segundo en la franja del horario estelar.

Los Mammones, en América, marcó 1,6 puntos. Quedó quinto en su franja y fue la emisión más baja del ciclo en lo que va del año. Los 8 escalones del millón, en eltrece, promedió 6,4 puntos y fue la medición más baja en lo que va del programa.

Doctor Milagro, en Telefe, compitió con Venezuela versus la Argentina y midió 13.8 puntos. Quedó segundo en su franja, narcó la medición más baja en lo que va de la ficción pero de todas maneras se ubicó como el segundo programa más visto de la jornada.

La voz argentina: Luz y Francisco pasaron a la final

El jueves se llevó a cabo una nueva emisión de La voz argentina por la pantalla de Telefe. Se trató de un programa especial porque se definieron los últimos dos participantes que pasan a la final que se emitirá el domingo a las 22.00: Luz Gaggi y Francisco Benítez se sumaron a Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza para competir por la distinción mayor.

El programa, que volvió a emitirse en vivo en su segunda semifinal, comenzó con los jurados, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner y Soledad Pastorutti, bromeando con los trofeos del certamen. El primer equipo en competir fue el de la Sole. "Hay que esperar hasta el final de las presentaciones para votar, porque pueden cambiar las apreciaciones", explicó Marley.

El encargado de romper el hielo fue Alex Freidig, quien interpretó "Canción de las simples cosas", de Mercedes Sosa. "Estoy muy contento", aseguró el joven oriundo de Huanguelén luego de cantar.

"Tu voz es sinónimo de melancolía y ya con eso rompes nuestros corazones, cantas con delicadeza, vas in crescendo, eres un tremendo candidato", dijo Montaner en su devolución. "Eres de mis preferidos, has crecido mucho y eso lo rescato. Encontraste tu identidad, que es tu arma para toda tu carrera", sumó Ricky Montaner. "No sos un tipo que piensa lo que vas a cantar, lo hacés y sale directo de tu corazón. Te agradezco que hayas traído esta canción al programa", le expresó su coach, Soledad.

La segunda cantante en presentarse fue Luna Suárez, quien interpretó "Rise Up" de Andra Day, la cantante y actriz nominada al Oscar. "Luna nos viene deleitando con lo que hace, tiene dentro suyo talento para cantar y transmitir. Se nota cuando un cantante nació para esto, y Luna es exactamente eso", expresó Lali.

"Luna es una artista integral, lo que ella hace es espectacular, me gustaría que fueras finalista, te lo mereces", añadió Montaner. "Estamos en vivo, es una prueba de fuego, y es increíble cómo se plantan ahí", destacó la Sole sobre el trabajo de su participante.

El último cantante del equipo de Soledad en presentarse fue Francisco Benítez. El joven cantó "Como la cigarra", de María Elena Walsh. "Estoy muy emocionado. Es una canción tan linda con un significado tan fuerte, y traté de dejar todo en la interpretación", manifestó Benítez.

"Sos increíble, Francisco", le dijo Lali. Y agregó: "Tenés todo para ser el ganador de este año, tenés un don que te dio el universo y lo trajiste a este programa, ojalá te vea en miles de escenarios".

"No entiendo lo que generás parado en ese escenario. El país tiene necesidad de escuchar voces como la tuya, nos llegás siempre al corazón", remarcó Pastorutti, quien prometió a sus finalistas que los convocará a cantar con ella en sus próximos shows.

Luego de las tres presentaciones y de las palabras de la Sole, llegó el momento de la decisión del público. Con el 12.3 por ciento de los votos, el primero en despedirse del ciclo fue Alex.

"Gracias a todos, desde el primer día he recibido devoluciones muy lindas de los cinco. Es un placer estar acá", expresó antes de retirarse del escenario. Tras un momento de suspenso, con el 68.8 por ciento de los votos, arrasó Francisco Benítez. La noticia emocionó a Soledad, quien se quebró en llanto al escuchar el nombre de su finalista.

"Fran se lo merece un montón, estoy muy feliz por él. Sole, te llevo en el alma", dijo Luna, quien quedó en segundo lugar. Luego, Pastorutti abrazó a Francisco, quien agradeció a la gente que lo votó y que confió en él desde el primer día. "Con eso, yo ya gané", manifestó el participante.

Antes de la presentación de los participantes de los hermanos Montaner, los artistas brindaron un show junto a la ascendente referente del género urbano, María Becerra, quien acaba de presentar su primer disco, Animal.

El tema que interpretaron fue "Mal acostumbrao", el flamante single que une a la quilmeña con Mau y Ricky, quienes se mostraron muy felices de contar con la presencia de Becerra en la pista.

Luz Gaggi, la única mujer finalista de La voz argentina

La primera en presentarse fue Magdalena Cullen, quien cantó "Alguien", de Kany García. "Tienes una maravillosa voz, es probable que no seas del todo consciente de lo que eres capaz de hacer. Yo podría fácilmente sentarme a escucharte por horas porque eres maravillosa", le expresó Ricardo Montaner. Posteriormente, sus coaches, Mau y Ricky, le dijeron que "suceden cosas sobrenaturales" cada vez que se presenta.

Luego fue el turno de Luz Gaggi, quien interpretó "Jealous", de Labrinth. "Luz es puro sentimiento, pura potencia. Me emociona verte cantar. Lo das todo", le dijo Soledad. "Yo espero que tú seas finalista porque serías la única mujer finalista. Es momento de que una mujer gane, tú tienes la voz argentina", sumó Ricky Montaner.

Marcos Olaguibet fue el último en cantar, y lo hizo con un cover de la canción de Soda Stereo, "Corazón delator". "Te felicito un montón, volviste a traer la voz rockera del comienzo", apuntó Lali. "Eres un tipo con un enorme corazón, y eso vale mucho, te deseo lo mejor", añadió Ricky antes de que se dieran a conocer los resultados.

Tras una pausa que tuvo en vilo a los seguidores del programa, Marley dio a conocer el orden de los votos del público. Con el 17.5 por ciento quedó en tercer lugar Marcos Olaguibet. "Estoy re contento, no puedo creer haber llegado hasta acá. Gracias a todas las personas que me acompañaron, a Mau y Ricky, y a todo el programa. Fue un placer", dijo el joven antes de retirarse.

De esta forma, la segunda semifinal se definió entre dos mujeres. Con el 44.9 por ciento de los votos, Luz Gaggi se consagró como la finalista del Team Mau y Ricky. "Se lo re merece", dijo Magdalena. Y sumó: "Gracias a todos por escucharme. Los jóvenes tienen que animarse a hacer cosas, la Argentina nos necesita".

Luz Gaggi finalmente pasó a la final y competirá con Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza, y Francisco Benítez el domingo. "No me quedan muchas palabras, vivir esto siendo tan chica es un flash", expresó una emocionada Luz, quien permaneció llorando con sus coaches arriba del escenario.