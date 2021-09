Qué metáfora usó Hebe de Bonafini para graficar la caída del Gobierno en las PASO 2021

La presidenta de Madres le reclamó al Gobierno y dijo que "van a tener que salir a la calle o se van a quedar sin trabajo todos". Cómo ve el futuro

Tras el mazazo que recibió el gobierno nacional en las PASO 2021, fue Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien salió a analizar el resultado electoral y a criticar con énfasis al presidente Alberto Fernández: "Volvió a prometer, volvió a decir, no sé si estamos para creerle o no. Él dice muchas cosas que después no cumple".

En diálogo con Siempre es Hoy (AM 530), de Bonafini reveló que sufrió una "alergia asmática muy fuerte" que le impidió concurrir a emitir su voto. "Estoy mejor, por lo menos no tengo esos ahogos que no me permitían ni hablar", agregó.

Fue allí cuando trazó una mirada sobre lo acontecido en las elecciones primarias: "Me parece que si hubiéramos ganado estaríamos perdiendo todo. Aunque parezca mentora o un disparate lo que diga. Cuando se gana hay como una especie de exitismo en la gente que no hace que no se ocupe y preocupe lo que tiene que preocuparse".

Luego expresó que sucedió "lo que dijimos tantas veces, que (Alberto Fernández) escuche a los que tiene que escuchar. Se dio cuenta de lo que le dijimos el primer día que lo vimos. Él siempre escucha a los ricos, a los poderosos, a los carniceros. Se junta con los Gordos de la CGT. Y bueno, estas son las consecuencias. Pero me parece que, dentro de todo lo graves que es, es bueno".

De Bonafini fue tajante en cuanto a la injerencia del gobierno nacional para obtener la expresión social adversa que se registró ayer por la noche: "En dos años no hemos parado de decirle y hablarle que escuche a los que tiene que escuchar para ver cómo salimos. Si él no cambia a un montón de gente que tiene al lado, que le hacen el diario como a Yrigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar".

El rol de la oposición

También reflexionó acerca del rol de la oposición: "Desde que ganamos ellos hacen propaganda. Ellos tienen todo el poder de los medios, porque los medios también fomentan todo esto; lo fomentan de una manera muy repugnante. Ellos ganan con mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Y llegan a que la gente les crea. No creo que toda la gente que votó a la oposición sepa lo que son: chorros, ladrones, asesinos, enemigos del pueblo, de los pobres. Ya sabemos lo que son. Una manga de atorrantes que vivieron de nosotros, que nos empeñaron para toda la vida, y quien sabe cuándo vamos a salir".

"Son los tipos que destruyeron a una generación como la de nuestros hijos o nuestras hijas. Nosotros no podemos estar al lado de la gente, es el enemigo de nosotros. No puede haber un gobierno que se puso de contra de Cristina (Kirchner) y todos. A los opositores los metió presos a todos, con mentiras. Y quieren seguir mintiendo y así van ganando", continuó.

Posible efecto positivo

La referente social se mostró convencida de que este sopapo electoral pueda surtir un efecto positivo de cara a los comicios del 14 de noviembre. "Es como el virus: te dan una vacuna para que crees tu propia defensa. Ahora nos vacunaron con una aguja así de grande. A ver si laburan, porque acá laburan cuatro o cinco y los demás miran. Van a tener que salir a la calle o se van a quedar sin trabajo todos", dijo.

"El tema es que no nos podemos movilizar, a la gente la tiene muy aplastada. Hay que sacar a la gente a la calle", enfatizó. Y manifestó: "El Presidente votó en la Universidad Católica, eso me pone bien en claro de dónde viene", enfatizó.

En cuanto a la economía y a la sensación que percibe en la calle, concluyó: "No podemos comer medio kilo de carne, medio kilo no podés comprar. ¿Cuánta gente hay que no come y no tiene trabajo? Murieron como 40 mil niños en la época del gobierno de (Mauricio) Macri. No le pasamos esa boleta. Todo el día habría que estar ‘pum, pum, pum’. Macri nos hizo de todo a las Madres: nos cortan la luz, el teléfono, el gas. Con la jubilación no se puede vivir, y seguimos con lo mismo. Y esa gente vota con bronca. Les da lo mismo uno que el otro".