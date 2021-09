Los helados Lucciano´s, de Mar del Plata al mundo: ya están en Uruguay y EE.UU. y abrirá locales en Europa

Lucciano's empezó como un hobbie que apuntó a traer al mercado del helado algo nuevo y diferente a lo que hacían las demás cadenas

"Nuestra meta fue subir la vara del helado argentino", cuenta Christian Otero para explicar cómo nació Lucciano´s, la heladería artesanal marplatense con más de 50 locales en nuestro país que ya tiene presencia en Uruguay y Estados Unidos y que el año que viene planea abrir sus primeras sucursales en Europa.

Fundada en 2011 por Christian y su papá Daniel, Lucciano´s empezó siendo un hobbie impulsado por lo que esta dupla de emprendedores argentinos veía que sucedía en torno a la industria internacional del helado, donde las grandes cadenas se mantenían sin cambios a pesar de los años, como detenidas en el tiempo.

"En los países en los que uno veía grandes cadenas sus locales eran todos iguales, una experiencia a mi gusto aburrida. En Argentina pasaba lo mismo, y además creíamos que al producto también se lo podía mejorar. El consumidor estaba acostumbrado a ir a viejas heladerías donde tenías dos o tres sabores buenos y el resto acompañaba. Nuestra idea era hacer una heladería donde todos los sabores fueran excepcionales", explica Christian a Iprofesional.

Lucciano's dio sus primeros pasos en Mar del Plata

Los primeros pasos los dieron en Mar del Plata, su ciudad natal, donde abrieron una planta y comenzaron la etapa de investigación, contratando a maestros heladeros para desarrollar el producto e importando varias materias primas desde Italia, una costumbre que mantienen hasta hoy y que es uno de los diferenciales de esta marca distinguida en el año 2019 con el premio al "Mejor Helado Artesanal" de la Ciudad de Buenos Aires.

"Importamos no sólo nuestros propios chocolates sino que también customizamos algunos sabores en Italia, además de traer maquinaria profesional desde allá. A nivel local usamos mucha materia prima también, como las frutas, la leche y el dulce de leche", detalla Christian.

Aunque se sabe que los gustos más tradicionales como el dulce de leche, el chocolate o la frutilla suelen ser los "best sellers" en la mayoría de las heladerías locales, Christian cuenta que en Lucciano´s estas preferencias no son tan claras y que no tienen identificado un único "gusto estrella". "Nosotros lo tenemos muy atomizado porque intentamos desarrollar cada sabor con la más alta calidad. Y quizás el más vendido se lleva el 7 % de las ventas y el siguiente sabor se lleva el 6,5 %. Es muy parejo".

Los fundadores de Lucciano's

Además de su histórica fábrica desde donde Lucciano´s produce y distribuye su helado a todo el país, ahora se encuentran en obra para abrir una nueva planta de 6000 metros cuadrados en el Parque Industrial de dicha ciudad balnearia, que estará pensada para recibir visitas y armar experiencias con los clientes.

Con un crecimiento interanual del 100 % en 2021, 170 empleados directos y unos 20.000 pedidos de franquicias de más de 45 países, en los próximos meses la marca abrirá diez nuevos locales a nivel nacional en ciudades como Pinamar, Posadas, Cipolletti y Mendoza capital, superando así las 50 tiendas en todo el país, entre sucursales propias y franquicias.

"La empresa viene creciendo año a año. A pesar de la pandemia, la marca ha convivido muy bien con el delivery. Durante la cuarentena quizás la gente cocinó más en su casa, pero el lujo del postre se lo daba igual", cuenta Christian sobre la situación de la marca durante el 2020.

A nivel internacional, Lucciano´s ya tiene presencia en Uruguay, con un local en Montevideo, y en Estados Unidos, con uno en Orlando y a sólo días de abrir otro en Nueva Jersey y uno en Miami para principios de 2022. Debido a las dificultades de exportar el helado desde Argentina, en ambos destinos la empresa elabora su producto de forma local, aunque en Estados Unidos las paletas (o "ice pops", como las llaman ellos) se exportan directamente desde nuestro país.

"Nos decían que para Estados Unidos teníamos que hacer sabores específicos para ese mercado, pero nosotros desembarcamos con los mismos sabores que tenemos en Argentina y el dulce de leche está entre los más vendidos. Fuimos con nuestro librito y la recepción del producto fue excelente", dice Christian sobre la experiencia con el público americano.

Entre sus próximos proyectos, planean también desembarcar en algunos países europeos. "Estamos apuntando a abrir en algunos lugares de Europa en el primer trimestre de 2022. A nivel regional estamos analizando también Chile y Brasil. Lo bueno es que la experiencia de fabricar a distancia, con otro sistema diferente al de Argentina, y operar locales también a distancia, ya nos ha dado el know how como para poder seguir expandiéndonos", finaliza Christian.