"Un tipito enojado"; así calificó Juan Grabois a Javier Milei

El referente social Juan Grabois calificó al candidato a diputado por La Libertad Avanza Javier Milei como un "tipito enojado" que canaliza un voto opositor, que contiene la bronca de mucha gente.

"Milei y Juntos por el Cambio (JxC) no tienen nada que ver. Milei es un tipito enojado, que empatizó con la calentura que hay en un montón de pibes y de laburantes, la gente vio un tipo puteando y eso es muy seductor y muy peligroso a la vez", expresó el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sobre la buena performance en las PASO del economista libertario.

En declaraciones a Radio Con Vos, Grabois explicó que Milei "es un espejo en que te reflejás: un tipo enojado diciendo ‘zurdos de mierda’".

"Podría decir ‘fachos de mierda’, no importa lo que diga, lo que importa es que putea. No es que es un voto de libertarios, hay una parte, pero es un voto opositor, de bronca", sintetizó el referente social cercano al Papa Francisco, única cuenta a la que sigue en Twitter.

Ante el mal desempeño del Gobierno en las PASO legislativas, Grabois -que integra el Frente de Todos- dijo que el presidente Alberto Fernández tiene la "responsabilidad exclusiva" sobre las decisiones que se tomen de ahora en adelante para volver a conquistar al electorado y recalcó, como lo hizo ayer, que el Gabinete no funciona y que los ministros "no se hablan entre ellos".

"La forma de ejercer el poder tiene algún punto de contacto con esa frivolidad que se ve en la naturalización de los espacios vip, entonces la Rosada vip es un mundo de pequeñas élites de tipos muy brillantes, que se visten muy bien, que usan un perfume interesante, pero que no conocen a su pueblo", fustigó el integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular UTEP), que habló de un "cerco defensivo" que se aplica en la Casa de Gobierno para no recibir propuestas como las de los movimientos sociales.

Contra la administración de Kicillof por las clases

Impulsor del Salario Básico Universal (SBU), Grabois pidió además una reducción de las cargas tributarias a las Pymes y apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof, al implorar por la "reactivación absoluta" de la educación pública en la Provincia de cara a las generales de noviembre.

La escolaridad en los municipios bonaerenses fue la principal diferencia en la gestión de la pandemia con el gobierno de la Ciudad, desde donde aún le achacan a Kicillof la lentitud en la reapertura de las aulas.

Grabois contra Kicillof por la vuelta a las aulas: "Los protocolos parecen pensados en una torre de Puerto Madero"

"No sé dónde llevan los funcionarios a sus hijos a estudiar, seguramente a las escuelas privadas, no tengo nada en contra de eso, pero los padres que llevamos nuestros pibes a las escuelas públicas sabemos que no están funcionando ni como deberían, ni al 100%, que la pandemia fue tremenda y que todo eso no se normalizó", sostuvo el referente social, que apuntó: "Los protocolos parecen pensados en una torre de Puerto Madero".