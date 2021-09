Trump predice que Estados Unidos dejará de existir en tres años

El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que los EE.UU. llegarían a su fin en los próximos tres años, sin explicar qué podría significar eso en la práctica.

Los Estados Unidos "ha ido realmente cuesta abajo en los últimos ocho meses como nadie lo había visto antes", dijo Trump durante una aparición el martes en el programa de Sean Spicer en el canal de noticias conservador Newsmax.

"Si vamos a estas elecciones que vienen en el 22 y el 24, no nos quedará un país", dijo Trump, quien volvió a afirmar falsamente que las elecciones de 2020 "fueron manipuladas" y que "no vamos a tener un país en tres años".

"Obama is probably running the government now anyway, according to many" -- Donald Trump on Newsmax pic.twitter.com/7LMBuK6fE8 — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2021