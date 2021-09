Milei, sin filtro: "El socialismo es una máquina de generar pobreza"

"O el presidente Alberto Fernández toma consciencia del problema que tiene en frente y trata de arreglarlo, o Argentina va a una crisis colosal", advirtió

Javier Milei, candidato a diputado por Avanza Libertad, es una figura de la política que sorprendió en las elecciones primarias del domingo pasado, ya que fue el tercer candidato más votado en la Ciudad de Buenos Aires.

Autodefinido como anarcocapitalista, Milei rechaza el socialismo y habla de la crisis política que atraviesa el país.

"La línea común (en lo que estás señalando) es la lucha contra el comunismo, contra el socialismo", dijo cuando le preguntaron en una entrevista en CNN Español si no le preocupaba manifestarse en apoyo de Jair Bolsonaro y Donald Trump.

"El socialismo es una máquina de generar pobreza. El socialismo, en su versión pura, cuando se lo aplicó, fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural", sostuvo Mieli. Y añadió: "Por lo tanto, todos aquellos que estén dispuestos a dar pelea la socialismo contra el socialismo, yo voy a estar de ese mismo lado. Después, obviamente hay distintos matices".

Milei, el anarcocapitalista

Fue el tercer candidato más votado en la Ciudad este fin de semana en las PASO

El candidato se definió como anarcocapitalista. "Considero que el Estado es el máximo enemigo, es el máximo agresor y que todas sus intervenciones hacen daños. Daños directos, daños indirectos. Y que todo tipo de intervención estatal es violenta", explicó.

En ese sentido, consideró que el Estado "solo debe estar a cargo de la seguridad y la justicia".

"Naturalmente eso, frente al tamaño del Estado que tiene Argentina y la cantidad enorme de regulaciones, más cantidad de impuestos y la presión fiscal... Evidentemente estamos en una situación donde este discurso la sociedad lo internaliza fuertemente. Porque se da cuenta de que cada vez somos más pobres y donde los únicos que progresan son los políticos", dijo Mieli.

"Los únicos que progresan acá en la Argentina es la casta política, es decir los parásitos, es decir, los que destruyen riqueza", concluyó.

Con respecto a la crisis política que vive Argentina tras las elecciones primarias de este domingo, señaló: "Esto representa una verdadera crisis política en el oficialismo. La derrota que han sufrido es muy dura".

"O el presidente Alberto Fernández toma consciencia del problema que tiene en frente y trata de arreglarlo, o Argentina va directamente a una crisis verdaderamente colosal", dijo Milei.

Milei y una lapidaria definición sobre Alberto Fernández

El economista y candidato a diputado de "La Libertad Avanza" Javier Milei analizó la crisis política que atraviesa el Gobierno y aseguró que el presidente Alberto Fernández "es un cadáver político" .

Además, Milei le pidió al jefe de Estado un "gesto patriótico" para dejar "el camino limpio y llano para los que vienen adelante".

"La verdad que el presidente Alberto Fernández es un cadáver político, ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección. Ahora está muerto", dijo en declaraciones al canal de cable TN.

"Si no se hace el ajuste, no es solo que no vamos a poder tener acuerdo con el FMI y podríamos caer en default, sino que además el estallido de la economía argentina sería mucho peor que el Rodrigazo", consideró.

Además, el economista libertario se preguntó: "¿Se imagina lo que sería (tener) 75% de pobres? ¿o (la tasa de) los indigentes en 20%? Esto sería un caos. Usted tiene que poner la casa orden, si no lo hace estalla. Es más, si usted no hace nada, también".

Milei aseguró que el presidente Alberto Fernández "es un cadáver político"

Duras críticas contra Guzmán

Milei cuestionó el rol del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y opinó: "No es parte de la solución, es parte del mismo problema. No profesa las ideas que nos sacarían del problema".

Además, pidió un ajuste que no sea "doloroso" y que sea afrontado por la Política.

"Lo que hay que hacer es evitar que sea doloroso, y para eso, hay que hacer el ajuste. ¿Y sabe quién tiene que pagar el ajuste? La política. Basta que el ajuste lo paguen los argentinos de bien. Lo tiene que pagar la casta política. Hay que ajustar donde está el robo de la política", cerró.