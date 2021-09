Roberto Navarro reveló que habló con Alberto Fernández: esto le dijo el Presidente

El conductor reveló la conversación que tuvo con el presidente Alberto Fernández, en la que dijo que hablaron de las renuncias y de la polémica generada

Roberto Navarro, quien conduce el programa Habrá Consecuencias por radio El Destape, reveló que tuvo una conversación con el presidente Alberto Fernández y contó de qué se trató el diálogo. Entre tantos temas, hablaron sobre las renuncias de los funcionarios y la polémica generada.

"Alberto me dijo anoche varias cosas (...) Él cree que si cambia ahora, los funcionarios nuevos no tienen tiempo para acomodarse hasta noviembre, y que la mayor exposición de estos dos meses de campaña los va a desgastar y va a tener que cambiarlos de nuevo", reveló el conductor de El Destape.

"Tiene razón Cristina, ella nunca me pidió la renuncia de Guzmán", le comentó el Presidente al periodista, a lo que Navarro agregó al relato: "Me dice también que no quiere que se vayan los funcionarios que renunciaron. Me dijo que no se va a pelear ni a separar de Cristina, y cree que luego de noviembre debe darle más volumen político a su gabinete".

"Claramente lo que no quiere, y lo que generó todo el enojo, es que sintió que se lo estaban imponiendo", agregó Navarro.

Cabe recordar que el periodista había generado polémica el domingo de elecciones, luego de haber dicho que el Frente de Todos ganó en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que luego los números dijeron lo contrario.

El presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner

Quiénes fueron los funcionarios que presentaron su renuncia

Funcionarios cercanos a Cristina Kirchner, como la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta, pusieron a "disposición" del presidente Alberto Fernández su renuncia al cargo tras la derrota electoral del pasado domingo.

El cimbronazo que significó la caída en las urnas incrementó las presiones de parte del kirchnerismo para que el jefe de Estado introduzca modificaciones en su Gabinete.

Si bien la primera renuncia que se dio a conocer fue la del ministro Eduardo "Wado" De Pedro, con los minutos se incorporaron el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y Martín Sabbatella, titular de ACUMAR. También se sumó Victoria Donda, a cargo del INADI.

Las renuncias se conocieron minutos después de que el Presidente encabezara un acto en Casa Rosada junto al ministro Guzmán, a quien simbólicamente le expresó su respaldo. Tras salir a la luz la primera, se desencadenó una catarata de dimisiones.

La jugada del sector más kirchnerista del Gabinete lleva al extremo la tensión interna en Balcarce 50. La antesala de esta movida estuvo en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su Gabinete, algo que también sucedió este miércoles en Buenos Aires, ya que el mandatario Axel Kicillof tiene a disposición las dimisiones de todo su equipo.

Fernanda Raverta

La titular de ANSES tiene una estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de un buen vínculo con el Presidente. A pesar de que su nombre había sonado como posible candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, finalmente se quedó al frente del manejo de la caja previsional.

Fue ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, pero desembarcó en la Anses tras la renuncia de Alejandro Vanoli, en abril del año pasado.

La titular de ANSES presentó su renuncia este miércoles

Luana Volnovich

Aunque se involucró hace más de cinco años en la militancia de La Cámpora, la titular del PAMI, Luana Volnovich, es un cuadro político que adquirió una mayor visibilidad en 2019. Desde la asunción de Alberto Fernández, maneja una de las cajas más importantes de la política y creció en la jerarquía de la organización comandada por Máximo Kirchner. Hace dos meses, Volnovich había destacado la gestión de Alberto Fernández, cuando tomó la palabra en un acto político encabezado por el Presidente.

Luana Volnovich, titular de PAMI

Alberto Fernández, más solo

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, puso a disposición su renuncia luego de la derrota electoral del último domingo en las PASO. Es el primer ministro del Gobierno que decide dar un paso al costado.

Además de De Pedro, que es uno de los referentes de La Cámpora y forma parte del círculo más íntimo de la vicepresidenta, lo hicieron los ministros de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Desarollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y las titulares del Pami, Luana Volnovich, y de la ANSES, Fernanda Raverta.

También pusieron su dimisión a consideración del mandatario, Paula Español, secretaria de Comercio interior, Tristán Bauer, ministro de Cultura, Juan Cabandié, ministro de Ambiente, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Las renuncias de los ministros y de las titulares de la Anses y el PAMI se conocieron minutos después de que el Presidente encabezara un acto en Casa Rosada junto a Martín Guzmán -ministro de Economía-, a quien simbólicamente le expresó su respaldo.

Lo mismo hizo este martes con Cafiero, quien lo acompañó y se ubicó a su lado en el acto que realizó el Presidente en la localidad bonaerense de Almirante Brown.

La renuncia de De Pedro

Mediante una carta dirigida al mandatario, De Pedro aseguró: "Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019".

"Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″, escribió en una carta que le envió al Presidente este mediodía

El dirigente de La Cámpora le dijo al Presidente que "escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".

Las cartas de renuncia presentadas por los funcionarios cercanos a Cristina Kirchner se dan a conocer luego de la reunión que el Presidente y la vice mantuvieron el martes por la noche en la Casa Rosada e inmediatamente después del acto que protagonizó Alberto Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, son los principales apuntados por el kirchnerismo duro.

Según informaron fuentes de la Casa Rosada, "todos los funcionarios formal o informalmente le comunicaron al Presidente que dispone de sus cargos". Es decir, que si bien no le enviaron una carta a Alberto Fernández, le hicieron saber que pueden dar un paso al costado en el momento en que se lo pida.

En el mismo día, se supo que todo el gabinete de Axel Kicillof también puso la renuncia a disposición.