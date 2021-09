"Compra Bitcoin y balas": las fuertes declaraciones de Robert Kiyosaki

El apocalipsis social y financiero puede estar acercándose y la mejor manera de protegerse es invertir en Bitcoin, oro, plata y "balas", dijo Robert Kiyosaki en un post en su perfil de Twitter a principios de esta semana.

El autor de "Padre Rico, Padre Pobre" hizo la alerta motivado por el contexto social y económico de Estados Unidos. Según Kiyosaki, el país muestra cada vez más signos de debilidad en consecuencia del Covid-19 y la política monetaria aplicada por el presidente Joe Biden para mitigar los efectos de la pandemia en la sociedad estadounidense.

Why gold, silver, Bitcoin & bullets? Social Security and Medicare are broke. Boomers are broke. Pensions are looted. Gov and Treasury must print trillions in fake dollars. Savers are big losers. Debtors winners. Be aware. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 13, 2021