Rating: Telefe y eltrece se sacan chispas y Tinelli se pelea en vivo con Guillermina Valdés

El conductor pidió al jurado votar a una de las bailarinas que habían realizado una performance pero la modelo se negó en forma rotunda

El horario estelar de la TV abierta porteña se recalentó esta semana con la llegada de La 1-5/18, la nueva tira de Polka, a eltrece. Aunque no logra desbancar a Doctor Milagro, en Telefe, como lo más visto de la noche, la ficción que transcurre en un barrio pobre logra superar a Bake Off, cuando compite en fotrma directa con el certamen de cocina de Telefe.

Este martes se observaron las siguientes tendencias. En el mano a mano de Doctor Milagro con la tira de Polka, se impone Telefe, que postergó el final de la telenovela asiática para que Bake Off no compítiera mucho con la 1-5/18.

Sin embargo, en el tramo de competencia directa entre el concurso y la serie de eltrece, se impuso la ficción. La consecuencia de esto será que Adrián Suar, director de eltrece, postergará el inicio de Showmatch, lo que provocará más fastidio en su conductor, Marcelo Tinelli,.

Rating: así fue la competencia del horario estelar

En el mano a mano de los noticieros se impuso Telefe Noticias, con un pico de 14,1 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 9,4 puntos. Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 14,5 puntos. Doctor Milagro ganó la franja con picos de 18,2 puntos, y fue lo más visto de la noche.

La 1-5/18 obtuvo una marca máxima de 13,8 en su segundo capítulo. El séptimo programa de Bake Off Argentina se impuso con una marca máxima de 15,6, frente a ShowMatch, que con picos de 10,6 puntos quedó segundo en la franja con el súper duelo.

Canal que ganó el rating del martes 21 de septiembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2,9 puntos. Además, tuvo cuatro de los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 10,1

eltrece: 7,2

El Nueve: 3,7

América: 2

TV Pública: 0,6

Los tres programas con más rating

Doctor Milagro: 16,5

Bake off Argentina: 14,5 2021

La 1-5/18: 13

Destacados del rating del martes 21 de septiembre

Doctor Milagro, en Telefe, alcanzó un rating de 16,5 puntos. Subió 7 décimas respecto a la emisión anterior y fue lo más visto del día. La 1-5/18, en eltrece, midió 13 puntos. Bajó 1,7 puntos respecto a su estreno. Quedó segundo en su franja tanto con Doctor Milagro como con Bake off. Fue lo más visto del canal y mantuvo el tercer puesto del día.

La ruleta de tus sueños, en América, marcó 1,7 puntos. Quedó cuarto en su franja pero se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo hasta el momento. Tele 9 al mediodía cosechó su medición más alta (6,1 puntos), y pudo mantener el segundo lugar en su franja desplazando a Los ángeles de la mañana, en eltrece, de nuevo al tercer lugar. Promedió 4,8 puntos.

Tenso momento entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en ShowMatch

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés protagonizaron un tenso momento en vivo de ShowMatch. El conductor pidió al jurado votar a una de las bailarinas que habían realizado una performance para convertirse en la compañera del novio de Hernán Piquín, pero la modelo se negó en forma rotunda.

El episodio comenzó en tono de broma, con el conductor proponiéndole a Agustín Barajas Urquiza, novio de Piquín, que esta de visita en la Argentina, si le gustaría ser parte de La academia.

Sin problemas, conociendo el paño, se sumó al juego planteado por Tinelli y lo siguió. Ante la consulta sobre si le traería inconvenientes con Hernán, integrante del jurado, el coreógrafo de flamenco de 33 años aseguró que no.

Entre comentarios y bromas, Agustín demostró su talento bailando en solitario. Con los ojos brillosos, el conductor ratificó su propuesta y pidió buscarle una bailarina inmediatamente.

Esto devino en un casting en vivo. Rápidamente las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López, comenzaron a moverse y le pidieron a tres bailarinas del staff de ShowMatch que se midieran en la pista. Julia, Stefanía y Loli fueron las elegidas.

Si bien las jefas de coaches dijeron que la indicada para el joven español era Julia, Tinelli vio mas interesante que el jurado votara por una de ellas. Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín votaron por Loli.

De pronto al llegar el turno de Guillermina, la modelo se plantó y se negó a votar: "No quiero decir nada, no puedo, no soy quien", sorprendió la pareja de Tinelli, quien se justificó diciendo que eran sus amigas y no podía elegir.

El conductor quedó descolocado e insistió varias veces para que Guillermina votara por quien debería ser la compañera de Barajas en La Academia. Pero no hubo caso, Valdés se negó una y otra vez. "Las tres son amigotas mías y sé que para ellas esto es una gran oportunidad. Por eso, no quiero votar. Me abstengo".

Muy desconcertado, el conductor reiteró que solo se trataba de encontrarle una bailarina al novio de Piquín para que sumara al programa, pero Guillermina se mantuvo firme en su postura. "¡No quiero!", lanzó.

"Pero te lo estoy pidiendo", dijo Tinelli. "¿Vos?", cuestiono ella. "No, Guido Kaczka. Si, yo. Por favor te lo pido, mi amor", respondió el conductor, generando una situación tan tensa que traspasó la pantalla y llegó a Twitter, donde una lluvia de internautas se expresaron a favor de Guillermina y destrozaron al conductor de eltrece por obligarla a hacer algo que no quería. La siguiente acción de Valdes fue soltar el micrófono.

Pero como en TV todo puede darse vuelta en un segundo, a pesar de su resistencia inicial: Valdés votó por Stefanía. Previamente, Marcelo fue hasta donde estaba Guillermina y le dio un beso. "Te estamos pidiendo una opinión, tampoco es que se termina el mundo acá ni que estamos en el Titanic", le dijo luego.