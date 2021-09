Aníbal Fernández, categórico: Argentina "no está preparada" para el uso de las pistolas Taser

De esta forma, el flamante titular de la cartera de Seguridad de la Nación se diferenció de su par bonaerense, Sergio Berni, quien promueve su utilización

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la Argentina "no está preparada" para el uso de las pistolas Taser. Primera diferencia con su par bonaerense, Sergio Berni.

"La Argentina no está preparada para eso, ni por casualidad. No, decididamente no", afirmó el flamante funcionario, en diálogo con radio La Red, al ser consultado por la posibilidad de que la Policía pueda utilizar estas armas eléctricas.

"No se puede usar, la Argentina no está preparada para las Taser", remarcó el titular de la cartera de Seguridad de la Nación.

Actualmente, el Gobierno cuenta con armas Taser que fueron adquiridas por la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich. Además, en mayo de 2019, la ex funcionaria reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Incluso aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización.

Con el cambio de gobierno, la cartera de Seguridad adoptó otra política y, ya bajo las órdenes de la ex ministra Sabina Frederic, derogó el protocolo, que disponía su uso en terminales de gran afluencia de público, como estaciones de tren o aeropuertos.

El uso de las Taser fue una de las tantas diferencias que mantuvieron la ex ministra y su par bonaerense, Sergio Berni, a lo largo de este año y medio de gestión del Frente de Todos en Nación y Provincia. Con el cambio de ministro, parece que esa diferencia continuará.

"No se puede usar, la Argentina no está preparada para las Taser", remarcó el titular de la cartera de Seguridad de la Nación

Aníbal Fernández admitió que fue desafortunado haber dicho que la inseguridad era "una sensación"

En otro orden, Anibal Fernández admitió que su histórica frase, en la que aseguró que la inseguridad era "una sensación", fue desafortunada, y pidió ser consultado por cuestiones actuales.

Tras una semana convulsionada para el Gobierno Nacional, marcada por cambios en el gabinete, el funcionario calificó como "situaciones de la vida" a los cruces pasados que tuvieron como protagonistas a los nuevos ministros. "Las broncas tienen un límite y se agotan", afirmó en el programa "Primera Mañana", emitido por CNN en Español.

Por otra parte, el funcionario aseguró que el país tiene complicaciones "de todo tipo", y sostuvo que deben ser evaluadas en el contexto en el que se desarrollan. En la misma línea, el ministro de seguridad aseguró que su ministerio se enfrenta ante una tarea muy importante que ataña al control en el Conurbano.

Aníbal Fernández afirmó que la Argentina "no está preparada" para el uso de las pistolas Taser

A diferencia de la ministra saliente, Sabina Frederic, Fernández le puso fecha a la reunión con su par en la provincia, Sergio Berni, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y los intendentes bonaerenses de distintos partidos políticos. "Nos juntaremos mañana, y luego lo haré con intendentes porque me interesa mucho juntarme con intendentes de la oposición e ir avanzado sobre la temática", sostuvo.