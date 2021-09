El día que Fabiola publicó una sugerente foto de su embarazo, tras la polémica por la fiesta VIP en Olivos

Luego de la divulgación de la foto de la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos, se conoció una foto que dejaba entrever que Yáñez estaba embarazada

Tiempo atrás, luego de que se conociera la famosa foto en la Quinta de Olivos durante el cumpleaños de Fabiola Yáñez, habían comenzado a circular rumores de embarazo de la pareja del presidente Alberto Fernández.

De hecho, en aquel momento fuentes de la Casa Rosada, habían precisado que habría un anuncio que "seguramente se realizará con un posteo" en la cuenta personal de la primera dama en la red social Instagram.

El Presidente no lo había contado

Desde el área de comunicación de la Presidencia, diversas fuentes habían dicho no saber respecto de la noticia del embarazo de la primera dama, mientras que una alta fuente del Ejecutivo nacional subrayó: "No lo sé, el Presidente no me lo contó". En esa línea, diversas fuentes del área de comunicación presidencial se encargaron de no desmentir ni confirmar la noticia, con el propósito de seguir la estrategia establecida para su comunicación oficial.

El rumor en torno del embarazo de la primera dama se gestó en la noche del pasado sábado, cuando Yañez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la podía observar sentada y tocándose la panza de manera sugestiva.

La fotografía fue tomada durante una actividad que la primera dama compartió con el jefe de Estado en la provincia de Misiones, con el propósito de anunciar el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje.

Otra foto donde se sugería el embarazo de Fabiola Yáñez Fabiola Yáñez está embarazada: lo confirmó el médico presidencial

El Gobierno confirmó este jueves que la primera dama, Fabiola Yáñez, está cursando la décima semana de un embarazo. Según el comunicado firmado por el médico presidencial, Federico Saavedra, el estado de salud de la esposa de Alberto Fernández es bueno y se encuentra "bajo estricto control médico".

La imagen de Fabiola difundida antes de las PASO, que inició los rumores sobre su embarazo.

"Desde la unidad médica presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión", concluye el escueto informe.