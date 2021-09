Cómo convertirse en un ahorrador serial

"La guía universal del ahorro" es el sexto libro de Mariano Gorodisch, el Economan de la tele. Es tal su afán por el ahorro, que hizo su nuevo libro totalmente gratis, que se puede descargar sin cargo en www.mobileboook.com.ar Su lema es que cada vez más argentinos se conviertan en consumidores inteligentes y no en derrochadores seriales. Por eso, plantea aprender a regatear todos los servicios, desde Internet, el seguro del auto, el abono del celular y hasta la renovación de la tarjeta de crédito. Acá compartimos un extracto de su nuevo libro, mientras en su Instagram de @mariano.gorodisch ofrece más videos de ahorro. Para ser el Master of the Universe (como He-Man) en el arte del regateo, lo primero que tenés que hacer es buscar información.

Y así, vas a poder regatear hasta lo que te cobran de mantenimiento por mes (¿le hacen chapa y pintura acaso?) y de renovación anual de la tarjeta de crédito.

Lo primero es ver cuánto le cobran a los nuevos, que promoción hay. De modo de tener ese dato como as en la manga, que por lo general es más barato que a los vitalicios, como puede ser tu caso. De ser así, te enojás y le decís que preferís darte de baja para luego asociarte nuevamente. O irte a la competencia.

Luego, ver los precios de las demás tarjetas. En la página web de los bancos figura cuánto cobra cada una, y en el Banco Central hay un comparador de comisiones que acá te paso el link http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Primeras_10_entidades.asp

Una vez que descubriste la más barata, que suelen ser los bancos públicos y los cooperativos, como Nación, Provincia, Ciudad y Credicoop, llamá para darte de baja.

Cuando te pregunten por qué, le explicás que porque el Banco X te está ofreciendo mucho más barato, y le decís el precio real. Y que vos hoy tenés que privilegiar tu bolsillo, y es mucha la diferencia con lo que te están cobrando.

Ahí es cuando empiezan a sonar las ofertas. Y no tenés que quedarte con la primera, porque tenés que decirle todos los descuentos y beneficios que te da ese banco de la competencia.

Quizás te digan que te dan el mismo precio por 3 meses. Ahí es cuando tenés que negociar los plazos. Porque decile que todo aumenta, entonces que necesitás por seis meses por lo menos. O sea, es clave no sólo negociar el monto del descuento, sino el plazo de por cuánto tiempo es.

Luego, anotarte la fecha, si es dentro de seis meses, para en ese momento empezar a averiguar los precios otra vez de la competencia, para llamar y hacer el mismo ejercicio.

Esto lo tenés que hacer con todo, desde el seguro del auto hasta el abono del celular, Internet y el diario, si tenés alguna tarjeta de club de lectores por ejemplo.