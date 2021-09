El papá de Solange le contestó a Gollán: "Si piensan que todo se soluciona con plata se pueden ir a la..."

La joven murió en 2020 y antes no pudo ver a su familia por la pandemia, quienes hoy están indignados por los dichos del ex ministro de salud

Pablo Musse, el padre de la joven que falleció el año pasado en Córdoba, y que no pudo reunirse con su familia antes del deceso por las restricciones de la pandemia, habló de las polémicas declaraciones del ex ministro de salud de Buenos Aires y actual candidato del Frente de Todos, Daniel Gollán.

Indignado, el papá de Solange dijo: "Si piensan que se soluciona con plata se pueden ir a la reputa madre que los parió".

"Últimamente trato de no escuchar todo lo que dicen los impresentables del Gobierno que tenemos porque cada frase y palabra que hacen es un revoltijo en el estómago. Yo le diría a Gollán que no se trata solamente de plata, se trata de humanidad y de sentido común", sostuvo Pablo en diálogo con "Diego a la Tarde" en Radio Mitre.

Para Daniel Gollán, con plata todo se soluciona.

"La plata no compra la dignidad, no compra al ser humano, no compra salud", continuó. "Yo no sé si mi hija realmente estaba en el cajón. Pedí que me lo abrieran y por la pandemia no me lo abrieron", recordó con dolor.

"Yo la quería ver y no pude. Entonces, que esta gente me diga que con plata se soluciona todo se pueden ir bien a la reputa madre que los parió. Porque no, la plata no te soluciona nada. Lo que sí soluciona es el sentido común y lo que no tienen ellos, la moralidad. Son unos hijos de puta", dijo.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, minimizó la fiesta del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos. Además, en plena campaña, dijo: "La gente dice que, con más platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiera molestado tanto".

"La gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse. Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones. Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene", agregó en diálogo con Radio Con Vos.

La fiesta de la primera dama dejó a mucha gente indignada.

"Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto", lanzó el candidato kirchnerista y provocó la ira de la oposición.

En cuanto a Solange, el caso resonó en todo el país, cuando su papá, que llegaba desde el sur para verla en sus últimos días de vida (atravesaba una grave enfermedad), tuvo que volver porque no lo dejaron ingresar a la provincia. A los pocos días, su hija falleció y entonces lo dejaron volver, pero solo para ver el cajón, ya que ni siquiera pudo verla porque por la pandemia no se permitía. A un año de ese hecho, todavía resuena el escándalo y hay bronca por lo que vivió esa familia.